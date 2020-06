Rentré au pays, Luka Doncic n’a pas perdu le rythme pour autant

D’abord confiné chez lui à Dallas mais rapidement lancé dans un séjour au bout de l’ennui, Luka Doncic n’a pas manqué la première occasion de rentrer au pays, en Slovénie. Non seulement pour retrouver sa famille et amis mais aussi pour avoir de meilleures conditions générales d’entraînement.

« Je savais que c’était la meilleure décision et je ne me suis pas trompé », confie-t-il sur son site officiel. « À Dallas, je n’ai pas les conditions que j’ai pour m’entraîner ici, à proximité de ma maison en Slovénie. À la fois physiquement et mentalement, chaque jour que je pourrai passer en Slovénie jusqu’à la reprise de la saison NBA sera bon à prendre. »

Selon 24UR, la jeune star des Mavs profite donc pleinement de ce retour imprévu à la maison. Mais il ne passe pas ses journées à profiter du soleil et du calme non plus.

Parti sur des bases incroyables pour sa deuxième saison en NBA, à 29 points, 9 rebonds et 9 passes, Luka Doncic n’a pas l’intention de baisser le pied. Il a en effet réussi à rassembler l’équivalent de son staff à Dallas, en Slovénie.

« Je prends les comparaisons comme un défi supplémentaire »

Luka Doncic s’entraîne ainsi quotidiennement avec le meneur d’Anvers, Luka Rupnik. Mais il a aussi le préparateur physique du Khimki Moscou, Jure Drakslar, et le chef cuistot Domen Demsar à sa disposition pour la récupération et l’alimentation respectivement. Que du haut de gamme !

Aux petits soins dans son cocon familial, Luka Doncic avoue bien volontiers qu’il n’est pas encore prêt pour l’intensité des matchs. Et encore moins de ces playoffs forcément imprévisibles. Mais la compétition commence à manquer aussi : « Beaucoup. Je pense que nous avons une saison très solide derrière nous, et on veut encore faire mieux sur ce tournoi final. »

Si le gamin de 21 ans était forcément content de pouvoir rentrer chez lui en pleine saison, le « franchise player » de Dallas sait aussi qu’il y a une campagne à finir. Avec pourquoi pas une chance de jouer les trouble-fêtes.

En tout état de cause, le « Wonderboy » garde toujours son approche détendue malgré les attentes toujours plus élevées à son égard et les comparaisons qui se multiplient.

« Je sais que l’on attend beaucoup de moi dans chaque match et bien sûr je suis flatté par toutes ces comparaisons, car j’ai grandi avec ces noms et suivi leur exemple. Tout le monde m’a donné quelque chose à sa manière, ce qui me rend meilleur sur le terrain aujourd’hui. Cependant, je ne ressens aucune pression, il est encore plus important pour moi d’apprécier le terrain, et je prends les comparaisons comme un défi supplémentaire et une motivation pour être meilleur d’un match à l’autre » conclut-il ainsi avant d’entamer le trajet du retour.