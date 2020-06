Nikola Jokic toujours en forme olympique

Alors qu’une reprise de la saison se précise, les dirigeants des franchises NBA vont avoir l’occasion de voir qui a bien travaillé durant le confinement et ceux qui ressortiront comme étant les « mauvais élèves ».

Du côté de Denver, la tendance serait plutôt positive et pour cause, les Nuggets pointaient à une belle troisième place à l’Ouest derrière le tandem de Los Angeles avec 43 victoires et 22 défaites. L’occasion pour Mike Malone de distribuer les bons points à l’occasion de son passage à la radio dans l’émission « Hastings, Harris & Dover ».

« Je sais que nos gars ont travaillé, » a-t-il déclaré. « Que ce soit des gars comme Nikola (Jokic), Jamal (Murray) – ils sont tellement impliqués, tellement concentrés et si disciplinés pour garder leur physique en forme ».

Alors qu’il était apparu en méforme physique en début de saison et qu’il a parfois été confronté à des problèmes de poids au cours de sa jeune carrière, Nikola Jokic aurait poursuivi un régime drastique, qui avait porté ses fruits avant le confinement et que le pivot a poursuivi durant la suspension de la NBA. Le Serbe a même dévoilé un cliché où on le voit plus sec que jamais.

« Avant que la saison ne soit suspendue le 12 mars, Nikola avait perdu, je ne sais pas, peut-être entre 11 et 13 kilos, » a rappelé Mike Malone. « Il était juste dans une forme phénoménale. Et il a maintenu, si ce n’est amélioré, tout ça par la suite. Donc s’il y a des signalements d’un grand serbe de 2m13 maigre et méchant qui se balade, je ne pourrais qu’y croire parce que je l’ai vu de mes propres yeux ».