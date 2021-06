Rick Carlisle quitte les Mavericks !

À son retour de Slovénie, et peut-être de Tokyo, Luka Doncic ne va pas reconnaître sa franchise ! Au lendemain du renvoi du GM Donnie Nelson, en place depuis 1998, Rick Carlisle a annoncé à Mark Cuban qu’il mettait un terme à son contrat, alors qu’il lui restait deux années sur son bail.

Dans un communiqué relayé par ESPN, le technicien explique qu’il a discuté plusieurs fois avec le propriétaire depuis une semaine, et qu’il a pris seul sa décision de quitter la franchise.

« J’adore vraiment Rick Carlisle. Il n’était pas seulement un bon coach mais également un ami et un confident. Notre relation allait bien au-delà du basket. Et je sais que cela ne changera jamais » a réagi Mark Cuban.

C’est un mini-séisme à Dallas puisque Rick Carlisle était en place depuis 2008, et après l’inamovible Gregg Popovich, il détenait la plus longue longévité en cours à la tête d’une franchise, à égalité avec Erik Spoelstra, nommé 11 jours avant lui par le Heat. C’est aussi le coach le plus victorieux de l’histoire de la franchise texane avec 555 victoires pour 478 défaites (54% de succès).

Finaliste en 2006 face au Heat justement, Rick Carlisle prendra sa revanche cinq ans plus tard, pour offrir le seul titre de la franchise avec Dirk Nowitzki comme « franchise player ». Dans son communiqué, il remercie l’Allemand, mais aussi Jason Kidd, Michael Finley, Cuban, Nelson, et tous les joueurs et assistants qu’il a côtoyés à Dallas.

Ce soir, les Mavericks deviennent la 7e franchise sans entraîneur, aux côtés des Celtics, du Magic, des Blazers, des Pacers, des Pelicans et des Wizards. C’est près d’un quart des franchises qui sont à la recherche d’un coach !