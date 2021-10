Igor Kokoskov, l’homme qui murmurait à l’oreille de Luka Doncic

Durant le grand ménage estival opéré dans les bureaux des Mavs, dont les départs controversés de Donnie Nelson, l’ancien GM, et Haralabos Voulgaris, le conseiller spécial de Mark Cuban, son arrivée est un peu passée inaperçue.

Mais plus encore que la nomination de Jason Kidd au poste d’entraîneur en chef, celle d’Igor Kokoskov au poste d’assistant coach pourrait bien être la meilleure décision prise par la franchise texane à l’intersaison (outre la prolongation de contrat de Luka Doncic évidemment).

« J’ai gagné un titre avec lui et j’ai beaucoup appris de lui depuis »

L’intégration d’Igor Kokoskov, qui dirigeait Fenerbahçe la saison passée (20 victoires pour 14 défaites mais un coup de balai au premier tour des playoffs en Euroleague, ainsi que 22 victoires pour 8 défaites mais un autre coup de balai en trois manches en finale du championnat turc) se passe pour le coup à merveille à Dallas. Le technicien serbe est en effet focalisé à fond sur sa mission. Quand Jason Kidd lui demande un système, Igor Kokoskov lui en propose bien souvent une dizaine.

Il faut dire qu’Igor Kokoskov revient en NBA avec une pointe de revanche après son licenciement rapide, au bout d’un an seulement à Phoenix. Mais, pour remplacer Jamahl Mosley, promu entraîneur en chef du côté d’Orlando, l’ancien sélectionneur de la Slovénie, championne d’Europe en 2017 avec un jeune Luka Doncic, était un choix idéal.

« C’est super. J’ai gagné un titre avec lui et j’ai beaucoup appris de lui depuis », s’enthousiasme Luka Doncic dans le Dallas News. « Il m’aide énormément. »

« Aujourd’hui, c’est l’un des meilleurs joueurs du monde, c’est un autre Luka »

Non sans rappeler une autre relation européenne entre une star des Mavs et son formateur, celle légendaire de Dirk Nowitzki et Holger Geschwindner, Igor Kokoskov et Luka Doncic sont très souvent l’un à côté de l’autre à l’entraînement. Et plus généralement en coulisses, Igor Kokoskov est un autre interlocuteur privilégié pour Luka Doncic. Comme Boban Marjanovic avec qui il partage cette même culture des Balkans.

« Le plus gros avantage pour Luka, c’est qu’Igor a un très bon feeling pour comprendre, lire et ressentir ce dont les joueurs ont besoin », souligne Aleksander Sekulic, l’actuel sélectionneur slovène et ancien assistant d’Igor Kokoskov. « Ce qui leur convient le mieux sur le terrain. Il sait adapter son système. »

Avec leur expérience commune à l’Euro 2017, Luka Doncic et Igor Kokoskov se connaissent parfaitement. Quatre ans après leur épopée fantastique jusqu’au titre. Même si l’assistant plaisante qu’il n’a jamais coaché ce Doncic-là.

« Aujourd’hui, c’est l’un des meilleurs joueurs du monde », rappelle-t-il ainsi. « C’est un autre Luka. »

« Il peut être honnête avec Luka s’il ne fait pas quelque chose correctement »

Sur certains aspects en revanche, Luka Doncic est toujours le même. Comme avant un match amical face à la Russie en amont de l’Euro 2017, pour ses débuts officiels en sélection, il remettait certains de ses coéquipiers en place tactiquement, offrant ses explications et distillant ses conseils. Pour le plus grand plaisir d’Igor Kokoskov.

« Tu pourrais penser qu’un jeune joueur qui commence en équipe nationale serait un peu nerveux et anxieux. Mais lui était tellement confiant. Il était ce qu’il est : zéro stress. »

Ce vécu commun et cette relation privilégiée donnent clairement un avantage à Igor Kokoskov dans sa nouvelle franchise, d’autant plus dans le contexte où ça s’était assez mal fini avec Rick Carlisle. Jason Kidd s’en félicite. Il pourra bénéficier de ce médiateur idoine pour mettre sa jeune superstar dans les meilleures conditions possibles.

« Il peut être honnête avec Luka s’il ne fait pas quelque chose correctement. Ils ont le plus grand respect l’un pour l’autre, et il sait qu’Igor veut le meilleur pour lui. Il veut qu’il réussisse donc il y a énormément de confiance et de respect. Et ça, c’est fondamental. »

New Mavs guarantee: Where you find Luka, you find Igor Kokoskov… … and where you find Igor Kokoskov, you find Luka. pic.twitter.com/wTCttXXLuT — Callie Caplan (@CallieCaplan) October 11, 2021