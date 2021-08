Le méga jackpot pour Luka Doncic : 207 millions de dollars sur cinq ans !

Contrairement à Trae Young, Luka Doncic est assuré de toucher l’intégralité de son nouveau contrat paraphé lundi soir, soit 207 millions de dollars sur cinq ans. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’il a déjà été élu deux fois dans le meilleur cinq de l’année de la NBA, la First All-NBA Team.

Il s’agit plus exactement d’un contrat de type 4+1 puisque le Slovène aura la possibilité de tester le marché à la fin de la 4e saison, c’est à dire en 2026.

« Aujourd’hui, c’est un rêve qui devient réalité », a déclaré Doncic à ESPN dans un communiqué. « Le basket-ball m’a tant donné et m’a emmené à tant d’endroits incroyables. Je suis honoré et excité à l’idée de rester à Dallas en tant que membre des Mavericks. Je me suis engagé envers la franchise et j’apprécie le soutien de mes fans. Parallèlement à ce nouveau contrat, je suis également heureux d’annoncer que j’augmente mes efforts et que je me concentre sur l’expansion de la Fondation Luka Doncic. Ma fondation est un organisme international à but non lucratif qui redonnera à des endroits qui comptent beaucoup pour moi, comme mon pays d’origine, la Slovénie, ainsi que les communautés du nord du Texas. »

Pour l’occasion, les Mavericks avaient sorti le grand jeu puisque le « front office » avait fait le déplacement en Slovénie, avec Mark Cuban bien sûr, le nouveau GM Nico Harrison, le nouveau coach Jason Kidd, l’assistant GM Michael Finley, le conseiller spécial Dirk Nowitzki et le responsable de la préparation physique Casey Smith.

Plus jeune MVP de l’Euroleague en 2018 sous les couleurs du Real Madrid, Doncic tourne en carrière à 25.7 pts, 8.4 rbds et 7.7 pds de moyenne depuis son arrivée en NBA, et il fait partie du club fermé des joueurs deux fois élus dans la First All-NBA Team avant leur 23 ans. Depuis 1976, ils ne sont que deux : lui et Kevin Durant.