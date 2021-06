Courtisé, Jamahl Mosley devrait quitter les Mavericks

L’arrivée de Jason Kidd n’a pas fait que des heureux à Dallas. L’ancien meneur des Mavericks a été adoubé par Rick Carlisle, pour le remplacer, et Jamahl Mosley aurait aimé avoir sa chance de postuler.

C’est pourquoi The Athletic nous apprend que cet assistant coach de 42 ans va partir de Dallas, à cause de ce manque de considération pour le poste de coach, alors même que Luka Doncic l’apprécie beaucoup.

Jamahl Mosley est arrivé sur le banc de Rick Carlisle en 2014, après quatre années à Cleveland, et depuis trois saisons, il était en charge de la défense des Mavericks.

D’après le New York Times, il intéresse déjà le Magic et les Wizards, les deux franchises ayant demandé la permission de s’entretenir avec lui. Ce qui n’est pas étonnant puisque Jamahl Mosley présente le même profil que Wes Unseld Jr., lui aussi approché par les équipes d’Orlando et Washington.