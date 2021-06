Rick Carlisle vote Jason Kidd pour prendre sa suite avec Dallas et Luka Doncic

Fraichement revenu chez les Pacers après 14 ans d’exil, Rick Carlisle laisse derrière lui une franchise des Mavs dans le flou, avec à son bord Luka Doncic. Pour reprendre le flambeau, Rick Carlisle vote Jason Kidd comme successeur.

« C’est dur d’expliquer exactement » répond-il sur son départ. « J’ai juste le sentiment que ce serait bénéfique pour les deux camps. J’espère que Jason Kidd sera le prochain coach des Mavs parce que lui et Luka ont tellement de points communs en tant que joueur. Je pense que ce serait super pour Luka comme pour Jason. Je suis la seule personne qui ait coaché les deux et qui connaisse leurs qualités exceptionnelles en tant que joueur. »

« C’est vraiment un joueur qu’on ne croise qu’une fois par génération »

Et en parlant de qualités, Rick Carlisle a tenu à rendre hommage au talent du Slovène. « Je lui ai envoyé un message pour le remercier de ces trois années passées ensemble. J’ai beaucoup appris de lui. Je pense qu’il est le meilleur jeune joueur au monde. Ces trois ans vont lui servir pour les dix prochains. Je lui souhaite de devenir champion NBA et multiple MVP. J’ai un profond respect pour ses qualités et sa compréhension du jeu. C’est vraiment un joueur qu’on ne croise qu’une fois par génération. »

« J’ai discuté avec Luka il y a deux ans et je lui ai dit que j’allais lui donner le ballon, le laisser créer, le laisser façonner sa carrière, faire des erreurs mais aussi des coups d’éclat, gagner, perdre, parce que je pense que c’était une part très importante de sa progression en tant que joueur » continue le coach. « Il a pris cette responsabilité et cette confiance et il l’a transformé en contrat supermax. Il comprend aussi que l’héritage dépend des titres. C’est comme ça qu’il a écrit son histoire en Europe et je prédis que c’est aussi comme ça qu’il l’écrira en NBA. »

« Pour moi, ce serait un super mariage mais ce n’est que mon opinion. »

Et pour Rick Carlisle, Jason Kidd peut être le mentor idéal. Lui et Luka Doncic présentent en effet d’assez fortes similitudes. Un énorme QI basket, une qualité de passe très largement au-dessus de la moyenne et une capacité à faire tourner n’importe quelle attaque. Les deux hommes parleraient en effet le même langage.

Pour autant, Jason Kidd reste sur une expérience décevante à Milwaukee. S’il a permis à Giannis Antetokounmpo de se développer en joueur très complet, les Bucks n’ont jamais passé le premier tour sous ses ordres, et s’il y a bien une chose que les Mavs souhaitent réaliser, c’est briser ce fameux plafond de verre.

Néanmoins, Rick Carlisle se montre catégorique sur le sujet. « Pour moi, ce serait un super mariage mais ce n’est que mon opinion » concède le technicien chez ESPN. À voir si Mark Cuban est du même avis…