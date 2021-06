Rick Carlisle s’engage pour quatre ans avec les Pacers !

Après avoir démissionné des Mavericks, Rick Carlisle a décidé de revenir sur un banc qu’il connaît bien comme entraîneur puisque ESPN annonce qu’il vient de signer pour quatre ans avec les Pacers. Montant du contrat : 29 millions de dollars !

Ancien meneur de jeu des Celtics dans les années 80, Carlisle avait débuté sa carrière dans le coaching comme assistant aux Nets, aux Blazers et aux Pacers entre 1989 et 2000. C’est finalement Detroit qui l’engage comme « head coach » en 2001 et dès la première année, il remporte le trophée de Coach Of The Year, menant les Pistons à deux titres de division de suite. Malgré ce bon bilan, il est coupé pour laisser place à Larry Brown, mais il retrouve immédiatement un boulot. Ce sera Indiana où officie son ancien coéquipier, Larry Bird, et il prend la suite d’Isiah Thomas.

Impatient de travailler avec Sabonis

Sous sa direction, Indiana termine 1er de la saison régulière, élimine les Celtics et le Heat en playoffs, avant de s’incliner face aux Pistons, futurs champions NBA. Le passage de Carlisle aux Pacers sera hélas marqué par la fameuse bagarre au Palace d’Auburn Hills, toujours face aux Pistons. Avec de nombreux suspendus, la franchise perd pied, et Carlisle est finalement coupé en 2007. Après un court passage comme consultant TV, il rebondit en 2008 à Dallas où il restera donc 13 ans, menant les Mavericks au titre en 2011.

Pour Indiana, c’est une superbe prise, idéale même pour oublier le passage compliqué de Nate Bjorkgren. Il se murmure que Carlisle était très motivé à l’idée de travailler avec Domantas Sabonis, et on sait qu’il a les systèmes de jeu pour tirer le meilleur d’un tel ailier-fort.