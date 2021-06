Wes Unseld Jr. approché par Washington et Orlando

New Orleans et Washington ayant viré Stan Van Gundy et Scott Brooks, on peut ajouter deux autres franchises à la liste des équipes qui cherchent un nouveau coach. Plus d’équipes, c’est souvent plus de candidats.

Et pour les Wizards, c’est le nom de Wes Unseld Jr. qui est désormais avancé par le Denver Post. Une franchise qu’il connait bien puisqu’il a été assistant dans la capitale entre 2005 et 2011. Sans oublier que son père, Wes Unseld, fut une légende des Bullets, les ancêtres des Wizards.

L’assistant coach des Nuggets est également dans le viseur du Magic, affirment nos confrères. Les dirigeants floridiens ont même demandé à leurs homologues de Denver la permission de le rencontrer.

Assistant à Denver depuis 2015, Wes Unseld Jr. est notamment l’architecte de la défense des Nuggets depuis plusieurs saisons et son profil avait déjà intéressé les Bulls et les Clippers durant la dernière intersaison.