Stats & Highlights | Les Kings stoppés, les Wolves et les Knicks embourbés

Les soucis sont toujours présents à New York, avec une défaite à Toronto. Les Pistons, eux, se rapprochent tout doucement de la série de 15 défaites d’affilée des Rockets. Ce revers contre New Orleans est en effet le 11e de rang…

Autre série qui s’allonge : celle de Minnesota, avec cinq défaites consécutives. Enfin, les Kings ont vu leur série de trois succès se terminer, à cause d’une fin de match mal maîtrisée à Charlotte.

Charlotte – Sacramento : 124-123

Fin de match à suspense à Charlotte, où chaque équipe a cru avoir la main pour l’emporter. Il reste 20 secondes à jouer, 123 partout, Cody Martin inscrit un layup avec la faute. Alvin Gentry demande un challenge : le joueur n’avait pas lâché la balle avant de toucher le sol. Panier refusé, deux lancers-francs.

Cody Martin ne fait qu’un 1/2 et pire encore, dans la foulée, il fait faute sur Fox, pensant que les Hornets avaient encore une faute à donner. L’affaire est dans le sac pour Sacramento ? Pas du tout puisque le meneur de jeu manque les deux tentatives ! La claquette de Marvin Bagley III ne sauve rien et Sacramento s’incline.

Hornets / 124 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval G. Hayward 42 8/16 0/4 3/4 1 3 4 7 2 1 4 1 +1 19 19 C. Martin 43 7/12 1/4 4/5 4 4 8 5 4 2 3 3 -3 19 28 M. Bridges 40 9/15 1/3 4/6 0 7 7 8 3 1 4 0 +12 23 27 V. Carey Jr. 11 3/5 0/0 1/1 2 0 2 0 1 1 1 0 -18 7 7 K. Oubre Jr. 41 9/17 4/10 0/0 2 4 6 5 2 2 2 2 +1 22 27 A. Kulboka 3 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8 0 0 K. Jones 6 1/2 0/0 1/2 1 1 2 0 1 0 0 0 +7 3 3 J. Thor 28 2/6 2/6 1/2 0 4 4 3 5 1 1 2 +9 7 11 J. Bouknight 26 9/14 6/8 0/0 1 5 6 1 2 1 0 0 +4 24 27 Total 48/87 14/35 14/20 11 28 39 29 20 9 15 8 124 Kings / 123 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval H. Barnes 26 2/9 2/5 2/2 2 3 5 0 1 0 2 0 -8 8 4 A. Len 13 2/4 0/1 0/0 2 1 3 2 1 0 0 1 +5 4 8 D. Fox 34 11/17 1/4 8/10 0 2 2 5 2 4 2 0 -10 31 32 T. Haliburton 36 5/9 5/8 0/0 2 5 7 7 2 2 3 0 +9 15 24 T. Davis 22 8/17 1/6 2/3 3 5 8 1 5 3 2 1 +4 19 20 M. Bagley III 27 7/12 1/2 0/0 6 4 10 2 2 0 0 1 +6 15 23 M. Harkless 3 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 -3 0 0 T. Thompson 21 3/4 0/0 0/1 4 2 6 0 4 0 4 1 -5 6 7 D. Mitchell 26 4/10 2/5 0/0 0 1 1 4 1 0 0 0 -1 10 9 B. Hield 31 6/19 2/10 1/1 1 5 6 1 1 2 1 0 -2 15 10 Total 48/101 14/41 13/17 20 28 48 22 20 11 14 4 123

Toronto – New York : 90-87

Comme contre Indiana, les Knicks commencent très mal la partie, en voyant les Raptors prendre 20 points d’avance dans le premier quart-temps. New York revient néanmoins à partir du milieu de deuxième quart-temps, mais n’arrachera pas la victoire.

Pourtant, R.J. Barrett, bien aidé par Derrick Rose, a tout tenté dans le « money time », avec plusieurs paniers. Mais Gary Trent Jr. était là pour assurer le succès de Toronto et Julius Randle a manqué la balle de match dans les trois dernières secondes.

Raptors / 90 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval P. Siakam 39 3/18 0/3 7/8 1 11 12 4 3 0 1 1 +3 13 13 C. Boucher 28 5/11 1/3 3/4 5 3 8 0 5 0 1 1 +5 14 15 S. Barnes 41 6/12 0/1 0/0 4 11 15 3 4 2 1 2 +14 12 27 F. VanVleet 38 4/13 4/11 5/5 2 4 6 11 2 3 3 1 +13 17 26 G. Trent Jr. 39 9/16 5/7 1/2 0 1 1 1 1 3 2 0 +4 24 19 Y. Watanabe 17 1/6 1/5 1/2 0 4 4 0 1 1 0 1 -6 4 4 J. Champagnie 8 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 +8 0 0 M. Flynn 5 0/2 0/1 1/2 0 0 0 1 2 0 0 0 -2 1 -1 D. Banton 7 0/2 0/0 0/0 0 0 0 1 1 0 0 0 -17 0 -1 S. Mykhailiuk 16 2/7 1/4 0/0 0 2 2 0 0 0 0 1 -7 5 3 Total 30/87 12/35 18/23 12 36 48 21 19 9 8 7 90 Knicks / 87 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Randle 37 4/9 1/4 4/5 3 11 14 5 1 1 3 0 -10 13 24 N. Noel 13 3/4 0/0 0/1 1 1 2 0 0 0 0 0 -12 6 6 A. Burks 37 0/7 0/3 1/2 0 5 5 5 4 2 2 0 -1 1 3 E. Fournier 24 3/8 3/7 0/0 1 1 2 0 1 1 2 0 -12 9 5 R. Barrett 30 5/16 2/7 7/8 3 3 6 1 1 0 0 0 -9 19 14 O. Toppin 24 6/14 1/5 6/6 2 8 10 1 3 0 2 0 +6 19 20 M. Robinson 18 1/3 0/0 2/2 2 6 8 0 3 0 1 2 +6 4 11 D. Rose 33 5/13 1/3 0/0 2 4 6 4 0 0 3 0 +8 11 10 I. Quickley 24 2/7 1/5 0/0 0 2 2 2 4 0 0 0 +9 5 4 Total 29/81 9/34 20/24 14 41 55 18 17 4 13 2 87

Minnesota – Cleveland : 106-123

Les Wolves sont clairement sur la pente descendante. Karl-Anthony Towns et sa troupe ont été balayés dès le début de rencontre contre Cleveland, avec un 20-4 en moins de cinq minutes.

Aucune réaction ne survient et l’écart reste stable toute la partie. Comment faire autrement quand on manque autant de shoots faciles, près du cercle ? Imprécis, les Wolves voient les Cavaliers s’imposer facilement. Côté Cleveland, tout le monde en profite avec sept joueurs à 11 points ou plus.

Timberwolves / 106 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval T. Prince 11 2/3 1/1 4/4 0 0 0 1 2 0 1 0 -18 9 8 J. Vanderbilt 30 3/6 1/1 2/3 1 7 8 2 2 3 1 1 -22 9 18 A. Edwards 33 6/17 1/8 0/0 1 3 4 2 1 2 3 1 -32 13 8 K. Towns 30 8/19 0/7 5/6 3 4 7 2 4 1 5 3 -21 21 17 P. Beverley 28 2/7 1/4 2/2 2 1 3 7 0 1 1 0 -24 7 12 J. McDaniels 22 1/4 0/1 3/3 0 2 2 1 3 0 1 0 -4 5 4 N. Knight 4 0/0 0/0 4/4 0 3 3 0 0 0 0 0 +7 4 7 J. Layman 5 1/2 1/1 0/0 0 1 1 1 1 0 0 0 +11 3 4 J. Okogie 4 0/1 0/0 0/0 1 1 2 1 0 0 0 0 +7 0 2 N. Reid 14 3/9 1/4 1/2 0 2 2 0 3 0 2 0 -2 8 1 M. Beasley 29 6/15 3/8 0/0 1 4 5 3 1 0 0 0 +10 15 14 J. Nowell 15 4/7 2/3 0/2 0 1 1 3 0 0 0 0 +7 10 9 L. Bolmaro 16 0/2 0/1 2/2 1 1 2 1 2 2 0 0 -4 2 5 Total 36/92 11/39 23/28 10 30 40 24 19 9 14 5 106 Cavaliers / 123 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval L. Markkanen 22 7/8 4/5 1/2 0 2 2 2 2 2 1 0 +27 19 22 I. Okoro 31 7/10 1/3 1/1 1 2 3 1 0 0 1 1 +19 16 17 J. Allen 27 9/11 0/0 3/3 2 8 10 2 4 1 0 2 +26 21 34 E. Mobley 24 4/6 0/0 3/4 1 7 8 1 4 0 2 2 +18 11 17 D. Garland 31 5/10 2/5 0/0 0 2 2 12 2 1 5 0 +29 12 17 K. Love 23 4/10 3/7 7/7 0 13 13 4 0 1 2 1 +9 18 29 D. Wade 10 0/2 0/2 0/0 0 2 2 0 1 0 0 0 -16 0 0 L. Stevens 5 0/2 0/1 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 -11 0 -2 C. Osman 28 5/10 1/3 2/2 1 0 1 4 4 3 1 0 +9 13 15 T. Fall 5 1/3 0/0 0/1 0 0 0 0 1 0 0 1 -11 2 0 R. Rubio 23 2/9 1/4 1/2 1 3 4 8 3 0 3 0 +8 6 7 D. Valentine 5 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 -11 0 1 K. Pangos 5 2/4 1/3 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 -11 5 4 Total 46/85 13/33 18/22 6 41 47 34 23 8 15 7 123

New Orleans – Detroit : 109-93

Avec un 9-2 en première mi-temps, les Pistons avaient bien entamé la partie, arrivant même à avoir 15 points d’avance en deuxième quart-temps. Mais Brandon Ingram va réveiller les Pelicans avec 11 points en 4 minutes pour conclure la première période. L’écart est comblé à la pause.

Puis, au retour des vestiaires, New Orleans enfonce le clou avec un 10-0. Les Pistons ne réagissent pas et ratent totalement ce troisième quart-temps, avec 12 petits inscrits. Onzième défaite de suite pour Killian Hayes et ses coéquipiers.