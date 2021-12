Caris LeVert et Domantas Sabonis maitrisent les Mavericks

La rencontre débute pourtant mal pour les Pacers, submergés par l’efficacité du pick-and-roll entre Luka Doncic et Kristaps Porzingis, le duo européen inscrivant 18 points dans le premier quart-temps. Malgré 7 points et de l’énergie à revendre, Domantas Sabonis ne peut pas empêcher son équipe, maladroite (36%), d’être derrière à l’issue du premier acte (26-22).

Fort heureusement, les Pacers retrouvent rapidement le chemin du panier et se relancent : un 9/9 aux tirs pour débuter le deuxième quart-temps et les voilà devant au score (44/36) à 6 minutes de la mi-temps ! Malgré 14 points supplémentaires du duo Doncic – Porzingis, et 16 autres du duo de remplaçants Jalen Brunson – Tim Hardaway Jr, les Mavericks ne parviennent pas à reprendre l’avantage du score et concluent la première mi-temps dans le rétroviseur des Pacers, auteurs d’un deuxième quart-temps à 55% de réussite aux tirs (56-54).

Les douze minutes qui suivent le retour des vestiaires n’aident en rien à départager les deux équipes : 26 points marqués de chaque côté, à 50% de réussite aux tirs pour Dallas contre 52% pour Indiana. L’écart demeure minime (82-80) avant le finish. Mais trop dépendants et spectateurs des exploits offensifs de Luka Doncic (2/7 aux tirs), les hommes de Jason Kidd vont très mal gérer ce dernier quart-temps, n’inscrivant que 9 points inscrits en 8 minutes, permettant aux Pacers de faire un premier break (98-93) à 2 minutes du buzzer final.

Un break que Malcolm Brogdon puis Caris LeVert, chacun par un tir primé, vont transformer en balle de match, enterrant définitivement les espoirs de victoire des Mavericks, qui rendent les armes et s’inclinent, trop brouillons offensivement pour espérer l’emporter.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– L’absence de Rick Carlisle. Positif au Covid-19, le coach des Pacers est à l’isolement pour les prochains jours et il a donc manqué les retrouvailles avec son ancienne équipe. C’est Lloyd Pierce, l’ancien coach des Hawks, qui assure l’intérim.

– La maladresse extérieure des Mavericks. 4/29 derrière l’arc, soit 13.8% de réussite. Très, très difficile de remporter un match quand l’adresse au large est si faible. L’escouade de Jason Kidd s’en est remis au génie offensif de Luka Doncic pour tenter de dynamiser son attaque, complètement amorphe. Mais même le génial Slovène n’a rien pu faire.

TOPS/FLOPS

✅Le banc des Mavs. Malgré la défaite, les remplacants de Dallas ont fait le boulot, apportant des solutions (38 points) à une attaque balbutiante dès que Luka Doncic et Kristaps Porzingis n’étaient pas sur le parquet.

✅Luka Doncic. Légèrement blessé à la cheville dans le troisième quart-temps, esseulé dans le quatrième, « Luka Magic » a fait face à divers obstacles durant la rencontre. Malgré tout, il frôle le triple-double et signe 27 points (à 11/25 aux tirs), 9 rebonds et 9 passes.

✅ Le duo LeVert/Sabonis. Avec respectivement 26 points, 6 rebonds et 5 passes pour le premier, et 24 points et 10 rebonds pour le second, Caris LeVert et Domantas Sabonis ont porté leur équipe. Rappelant ainsi, au lendemain des rumeurs de reconstruction planant dans l’Indiana, que les Pacers ont besoin d’eux pour gagner des matchs.

⛔ Les titulaires de Dallas. 0 point pour Reggie Bullock, 2 pour Dwight Powell, 4 pour Dorian Finney-Smith. Un total, à eux trois, de 6 points pour 6 tirs tentés. Le tandem Doncic/Porzingis a manqué de soutien.

LA SUITE

Dallas (12-13) : dimanche, déplacement idéal à OKC pour se relancer

Indiana (12-16) : lundi, réception périlleuse des Warriors