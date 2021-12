Avec un super Giannis, Milwaukee met fin à la belle série des Rockets

C’est donc le champion NBA en titre qui est parvenu à mettre fin à la superbe série des Rockets. Après sept victoires de suite, les coéquipiers de Christian Wood s’inclinent 123-114 à domicile, victimes d’un immense Giannis Antetokounmpo. Tout s’est joué dans le dernier quart-temps.

Alors que le rookie Josh Christopher avait donné huit points d’avance à Houston (98-90), les Bucks signent un 10-0 pour prendre les commandes du match ! C’est du très grand basket, et les Rockets répondent avec Eric Gordon à 3-points puis Christian Wood au dunk puis à 3-points (107-106). Les Rockets s’accrochent, mais c’est Khris Middleton qui va les assommer en ponctuant un 7-0.

Il reste trois minutes à jouer, et les Bucks ont désormais 8 points d’avance (117-109). Wood essaie bien de relancer la machine, mais l’expérience des Bucks fait la différence avec un gros alley-oop de Giannis Antetokounmpo pour finir. Houston cède dans sa salle (123-114) sans avoir à rougir. C’est la 11e victoire en 13 matches de Milwaukee.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La défense extérieure des Bucks. Depuis le début de la saison, Milwaukee a du mal à défendre sur les 3-points, et ça s’est confirmé cette nuit. Houston prend 46 tirs à 3-points, et termine à 41% de réussite. Ni Grayson Allen, ni Jrue Holiday ne sont parvenus à freiner les shooteurs adverses. Heureusement, Wes Matthews, qui vient tout juste d’arriver, a fait beaucoup de bien pour calmer l’adresse à 3-points des Rockets.

– Le passage de Giannis en pivot. Quand les Bucks ont décidé de faire jouer leur double MVP au poste 5 en attaque, les Rockets n’ont pas eu de réponse à apporter. Très bon en attaque, le jeune Alperen Sengun a souffert avec quatre fautes face à un Giannis Antetokounmpo bien trop puissant et agressif. En défense, le Grec a déjoué les pick-and-roll de Houston par sa lecture du jeu.

– Le rebond offensif dans le dernier quart-temps. Les Bucks s’offrent huit tirs de plus sur des rebonds offensifs dans le dernier quart-temps. Avec leur cinq atypique, avec un seul intérieur, les Rockets ont craqué sous leurs panneaux.

TOPS/FLOPS

✅ Giannis Antetokounmpo. On pourrait presque dire que c’est un match classique pour lui avec ses 41 points, 17 rebonds, 5 passes et 3 interceptions. Ses deux contres lui permettent de devenir le meilleur contreur de l’histoire de sa franchise. C’est un rouleau-compresseur et il saoule de coups l’adversaire avant de le faire craquer. Son alley-oop rageur dans le « money time » est le symbole de cette domination. Comme un uppercut pour mettre K.O. les Rockets.

✅ Garrison Mathews. Cela va être compliqué de le sortir du cinq de départ quand le tandem Green-Porter Jr. sera de retour. Il incarne l’enthousiasme et l’agressivité des Rockets, et de match en match, il gagne en confiance. À la mi-temps, il en était déjà à cinq tirs à 3-points, et Mike Budenhonzer a sorti son homonyme Wes Matthews pour le calmer.

⛔ DeMarcus Cousins. Retrouvailles ratées entre Cousins et le public des Rockets. Un passage en force dès son entrée en jeu, puis une faute. Ensuite, il se fait piéger par le jeune Sengun. Pas entré dans le match avec quatre fautes en quatre minutes, Cousins rejoint illico le banc, et on ne le reverra plus du match !

LA SUITE

Houston (8-17) : déplacement à Memphis pour un back-to-back compliqué.

Milwaukee (17-10) : dimanche, à 13h00 leur locale, visite du Madison Square Garden.