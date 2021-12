LeBron James et les Lakers faciles à OKC

Grand absent des deux premiers duels de la saison entre les Lakers et le Thunder, remportés par OKC après deux improbables retournements de situation, LeBron James avait décidé de remettre les pendules à l’heure cette nuit, au Paycom Center.

Pourtant en « back-to-back », le « King » a ainsi fait le job, compilant 33 points, 6 rebonds, 6 passes, 3 interceptions et 2 contres (à 13/21 aux tirs). Et, ce, sans jamais donner l’impression de forcer pour des « Purple & Gold » privés d’Anthony Davis, touché au genou.

Portés par leur meilleur joueur, qui n’en finit plus de cartonner depuis sa fameuse suspension (cinq matchs sur sept avec au moins 30 points), les hommes de Frank Vogel ont donc facilement dominé ceux de Mark Daigneault, inoffensifs de bout en bout et constamment menés d’une vingtaine de points à partir du premier quart-temps (116-95).

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Un LeBron James royal. Il n’a pas fallu bien longtemps avant de comprendre que l’ailier des Lakers était dans un bon soir. Très affûté, le quadruple MVP de bientôt 37 ans a parfaitement commencé chacun des trois premiers quarts-temps, boostant son équipe à coup de 3-points (4/6), « fadeaways » et paniers dans la raquette. Sûr de sa force et maître de son basket, « LBJ » a récité ses gammes et donné la leçon à la jeune garde du Thunder, incapable de le ralentir de toute la soirée. En particulier quand il se décidait à attaquer le cercle, pour mieux claquer des dunks rageurs sur le nez de ses défenseurs.

TOPS/FLOPS

✅ Avery Bradley. Sans « AD », blessé, c’est exceptionnellement « AB » qui a joué les lieutenants de luxe de LeBron James, cette nuit. Avec ses 22 points, à 6/8 à 3-points, le spécialiste défensif des Lakers (4 interceptions également) a ainsi pesé comme rarement offensivement, avec régularité. Permettant notamment à son équipe de prendre le large dans le premier quart-temps, avec des réussites primées pour instiguer ce gros « run » de 12-0. Tout en rendant la vie compliquée à Shai Gilgeous-Alexander (11 points, à 5/12 aux tirs), le bourreau des « Purple & Gold » en début de saison (27 et 28 points).

✅ Austin Reaves. À l’image d’un Alex Caruso par le passé, le rookie des Lakers (13 points, 5 rebonds) sait se rendre utile et précieux quand il entre en jeu. Cette nuit, après son « DNP » de la veille, ça s’est surtout observé dans le deuxième quart-temps, quand les « Purple & Gold » ont pris jusqu’à 25 points d’avance. Actif, toujours bien placé, disponible et dévoué à l’équipe, l’ancien pensionnaire de l’université d’Oklahoma a abattu un excellent boulot, qui devrait lui valoir un nouveau temps de jeu proche des 28 minutes, s’il reproduit ce genre de prestation de travailleur de l’ombre.

⛔ OKC dans sa globalité. Difficile de pointer du doigt un joueur plus qu’un autre (en dehors de Tre Mann), tant le marasme du Thunder a été collectif aujourd’hui. Malgré deux légers sursauts, au milieu du second quart-temps et au début du dernier acte, les coéquipiers de Shai Gilgeous-Alexander, trop maladroits malgré nombre de shoots ouverts, ont mordu la poussière à domicile, après deux victoires d’affilée sur la route. Car c’est finalement à la maison que le bât blesse récemment pour Oklahoma City, avec désormais quatre défaites de rang devant son public, et six sur ses sept dernières rencontres disputées au Paycom Center.

OKC SE CONSOLERA AVEC UNE BALLE PLACE DANS LE TOP 10

Écrasé par les Lakers, le Thunder pourra tout de même apprécier la jolie place de sa pépite de rookie Tre Mann, dans le Top 10 de la nuit. Auteur d’un énorme poster sur Wayne Ellington, au cours du second quart-temps, l’explosif meneur de 20 ans (19 points), en concurrence avec Théo Maledon, a montré de belles choses aujourd’hui et cette action, pleine de violence, résume d’ailleurs assez bien son match : électrisant.

🤯 #NBA75 | Tre Mann décolle pour un poster particulièrement violent !! 🎥 via @OKCThunder.pic.twitter.com/sZUGSp0p3j — Basket USA (@basketusa) December 11, 2021

LA SUITE

Oklahoma City (8-17) : réception de Dallas, dans la nuit de dimanche à lundi (01h00).

Los Angeles (14-13) : réception d’Orlando, dans la nuit de dimanche à lundi (03h30).