Kevin Durant se défoule sur Trae Young et les Hawks

Timothée Luwawu-Cabarrot est de nouveau titulaire, et il serre de très près Kevin Durant, qui rate ses deux premiers tirs. Les Hawks défendent très haut, et c’est plutôt rare cette saison.

Mais KD passe la cinquième, et colle 12 points, en deux temps, trois mouvements. À ses côtés, James Harden perd, encore une fois, beaucoup trop de ballons, et c’est Danilo Gallinari qui sanctionne de loin. Bruce Brown apporte une étincelle du banc, mais Kevin Huerter et son 3e tir primé permettent aux Hawks d’être devant à la pause (55-52).

Les joueurs de Nate McMillan font superbement circuler le ballon, et ils sont toujours aussi concentrés dans la protection de leur camp. Trae Young est parfait à la baguette, et Kevin Huerter poursuit sa belle prestation en continuant d’artiller de loin. John Collins se régale dans la peinture, mais les Nets mettent aussi le verrou en défense.

Kevin Durant décide alors de s’occuper de Trae Young en défense, et c’est tout le jeu des Hawks qui se retrouve asphyxié. Cam Thomas et Nic Claxton jouent les facteurs X, et pendant que Young et Durant s’embrouillent à deux minutes du terme, Brooklyn se détache pour finalement s’imposer 113-105.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La défense des Nets à 3-points. Brooklyn possède la meilleure défense de la NBA à 3-points avec seulement 30% d’adresse pour ses adversaires. Cela s’est confirmé ce soir puisque les Hawks terminent à 11 sur 34 aux tirs, soit 32%. Habituellement, les Hawks sont numéros 1 de la NBA à 3-points avec près de 39% de réussite.

– Un lancer-franc pour les Nets en première mi-temps ! Les Nets ont beau avoir quelques-uns des meilleurs attaquants de la ligue avec Kevin Durant et James Harden et des scoreurs comme le sniper australien Patty Mills, malgré cela, ils n’ont tiré qu’un seul lancer franc en première période (contre 13 pour les locaux). À trois minutes de la pause, KD a eu l’opportunité de transformer une action à trois points en quatre unités, mais il a raté sa tentative…

– La défense de Kevin Durant dans le money time. Kevin Durant est une machine offensive, et il l’a prouvé ce soir, mais c’est par sa défense qu’il a été « clutch » puisqu’il a éteint Trae Young dans le dernier quart-temps. C’est difficile de tenir tout un match avec une telle agressivité mais cette option choisie par Steve Nash est le tournant du match.

TOPS/FLOPS

✅ Kevin Durant. 17 points, à la pause, 31 au total mais surtout une défense de fer sur Trae Young dans les minutes finales pour sceller le succès des siens. De retour après un match de repos, l’ailier All-Star s’est mis au service de l’équipe à chaque instant. Du grand, et même du TRÈS grand KD, qui a même reçu quelques « MVP » des fans présents à la State Farm Arena.

✅ Bruce Brown. Relégué derrière DeAndre’ Bembry dans la rotation, le bulldog du banc a su réagir de la meilleure des manières lorsque Bembry a pris sa troisième faute. En 13 minutes en première période, l’ancien des Pistons a montré une fois de plus sa hargne de tous les instants, en scorant 10 points (à 5/7 aux tirs), et en gobant 5 rebonds, dont 4 offensifs ! Un soldat au mental de fer avec lequel Steve Nash peut aller à la guerre chaque soir.

✅ Clint Capela. Le pivot suisse fait son travail de sape, chaque soir, avec le même impact. Avec 14 points, 16 rebonds, 2 interceptions, et 2 contres, Capela a nettoyé la peinture, et a parfaitement capitalisé sur le peu de ballons qu’il a eu en attaque, sortant même deux hooks main gauche (!) en première période. Le point d’ancrage de la défense d’Atlanta, essentiel dans le collectif de Nate McMillan.

⛔ DeAndre’ Bembry. Plutôt à son avantage depuis quelques matches, l’ancien ailier des hawks est passé au travers de son match. Avec 4 fautes en 11 minutes de jeu, et un geste d’humeur envers les arbitres durant le premier quart-temps, DeAndre’ Bembry est le titulaire le moins en vue à Brooklyn.

⛔ Timothé Luwawu-Cabarrot. Ce n’est pas facile de défendre sur Kevin Durant, mais la suragressivité du Français pour contester les déplacements de la star de Brooklyn s’est retournée contre lui. Il finit avec 5 rebonds, mais 5 fautes personnelles et 0 point à 0/9 au tir.

LA SUITE

Brooklyn (18-8) : déplacement à Detroit dimanche soir.

Atlanta (13-13) : un week-end au chaud avant de recevoir les Rockets lundi.