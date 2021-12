Les Suns déroulent face aux Celtics

Malgré les absences de Devin Booker et Deandre Ayton, Phoenix a encore vécu une soirées sans accroc à l’occasion de la réception de Celtics en difficulté, qui en sont pour leur part à quatre revers en cinq matchs.

Les troupes d’Ime Udoka ont tenu à peine un quart-temps (25-24) avant de sombrer en encaissant un 32-15 dans le deuxième acte, dépassés par JaVale McGee (21 points, 15 rebonds) et le coup de chaud de la paire Shamet-Bridges. Boston a ainsi encaissé un 25-3 en un peu plus de cinq minutes, série bouclée par le 3-pts de Jae Crowder (57-33).

Les Suns ont alors pu dérouler avec assurance après le repos, et s’appuyer sur la diversité de leur collectif pour finir le travail sans trembler. L’écart a grimpé jusqu’à +27 dans le final, sur un 3-points de Cameron Payne (111-84) et la formation de Chris Paul (10 points, 12 passes décisives) l’a emporté 111-90 dans la foulée.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le match plié à la pause. Les Suns ont réussi leur coup en étouffant de fébriles Celtics dès la première mi-temps. Le premier run a été le bon et le 25-3 asséné par Phoenix dès le deuxième quart-temps a eu le mérite de calmer les ardeurs des coéquipiers de Jayson Tatum pour de bon. À l’arrivée, ça donne un match remporté avec une grosse impression de « facilité » pour les troupes de CP3.

– Phoenix opérationnel au poste 5. L’absence de Deandre Ayton donne l’occasion à Phoenix de montrer sa profondeur sur le poste de pivot. A l’image de Frank Kaminsky, qui s’était distingué en claquant 31 points il y a un mois, mais qui était également blessé ce soir, JaVale McGee a cette fois assuré l’intérim avec brio en terminant MVP du match du côté des Suns avec son match plein à 21 points et 15 rebonds, avec un bon Jalen Smith (7 points, 9 rebonds, 2 contres) en backup.

TOPS/FLOPS

✅ JaVale McGee. Le pivot vétéran a signé le meilleur match du début de saison. Il a fait preuve d’agressivité des deux côtés du parquet et s’est montré actif dans la série qui a fait basculer la rencontre dans le deuxième quart-temps. Avec une cerise sur le gâteau pour couronner son joli triple-double à 21 points et 15 rebonds : son premier panier à 3-points de la saison !

✅ Chris Paul. Un match qu’il a maîtrisé de A à Z, sans jamais donner l’impression d’être pris de court. Le meneur s’en est tiré avec un double-double à 10 et 12 passes décisives, le plus gros +/- de son équipe (+20) et un seul ballon perdu en 30 minutes. Du CP3 dans le texte.

⛔ Le manque d’adresse des Celtics. Au-delà du fait que Jayson Tatum (24 points) s’est retrouvé particulièrement esseulé en attaque sur ce match en l’absence de Jaylen Brown et Josh Richardson, Boston a fait preuve de trop de maladresse pour espérer soutenir la comparaison avec Phoenix. Ça a été le cas sur le tir extérieur, les Celtics terminant à un piteux 4/26 derrière l’arc (15.4% de réussite) mais aussi sur un plan plus global, à 35/93 au tir (37.6%) et même 16/24 au lancer-franc (66.7%).

LA SUITE

Phoenix (21-4) : déplacement périlleux à venir pour les Suns, sur le parquet des Clippers ce lundi.

Boston (13-14) : les Celtics débutent une série de cinq matchs à la maison face aux Bucks ce lundi.