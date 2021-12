La seconde saison de la Basketball Africa League commencera en mars 2022

Repoussée à cause de la pandémie, la première saison de la Basketball Africa League s’était finalement disputée dans une « bulle » à Kigali, la capitale du Rwanda, au printemps dernier et sur deux semaines seulement.

Pour sa seconde édition, la BAL va se disputer sur plusieurs mois et dans plusieurs villes et pays. La saison commencera le 5 mars 2022 à Dakar au Sénégal, nous apprend The Undefeated, et les 12 équipes de 12 pays africains joueront également en Égypte et au Rwanda.

Il y aura en effet 15 matches à Dakar, entre le 5 et le 15 mars 2022, puis 15 autres au Caire, du 9 au 19 avril, et enfin les 8 de playoffs et les Finals à Kigali, entre le 21 et le 28 mai.

En mai dernier, c’est le Zamalek (Égypte) qui avait remporté le premier titre face à l’US Monastir (Tunisie).