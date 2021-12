Déjà un nouveau coloris pour la Nike Zoom GT Jump 

Après la « Cut » et la « Run », la Nike Zoom GT est particulier attendue, notamment pour son accent mis sur le confort et la souplesse. Le modèle est en effet équipé d’un amorti Zoom Strobel sur toute la longueur de la chaussure, renforcé par un amorti Zoom à l’avant du pied et au niveau du talon.

Alors qu’un premier coloris avait été dévoilé il y a deux semaines, en voici un deuxième, avec une tige grise et blanche, une semelle extérieure en blanc cassé et de subtiles touches de rouge.

Le signe d’une commercialisation imminente ? Réponse dans les prochaines semaines.



(Via SneakerNews)

