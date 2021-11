Des nouvelles de la Nike Zoom GT Jump

La série Nike « Air Zoom Greater Than » avait envoyé du lourd en avril dernier en étoffant sa collection de trois nouvelles versions, la Cut, la Run, et la Jump, présenté ici avec un premier coloris audacieux mêlant rouge, violet, bleu ciel et vert clair pour compléter un ensemble blanc et gris.

Pour la partie technique, le modèle dispose d’un système Zoom Air empilé, un Zoom Air Strobel sur toute la longueur et une couche utilisant la technologie Pebax pour mêler légèreté et réactivité.

Sa date de sortie, attendue avant la fin 2021, n’a pas encore été annoncée. Quant à son prix, la fourchette oscillerait entre les 175 et les 200 dollars.

(Via SneakerNews)

—

Commande sur basket4ballers.com la Air Jordan 3 « Pine Green » revêtue de cuir nubuck noir enduit et qui présente des détails Vert pin tendance pour commencer cette nouvelle saison. Livraison offerte.