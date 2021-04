Nike sort le grand jeu avec trois nouvelles « Air Zoom GT »

Connue sous le nom de Nike Basketball Air Zoom « GT » pour « Greater Than », la série va disposer de trois nouveaux modèles à paraître en 2021 (annoncés au prix de 170 dollars) sur trois thèmes différents : la GT « Cut » pour les pros des appuis éclairs et des changements de direction, la GT « Run » pour optimiser les appuis en course sur la durée, et la GT « Jump » pour développer les aptitudes aériennes et protéger des impacts dues à la répétition des sauts.

Des modèles spécifiquement dessinés pour répondre aux besoins des basketteurs et qui bénéficient des technologies Air Strobel et Zoom Air au niveau de la semelle.

Première à sortir (ce 1er avril en Chine, puis le 22 sur le sol américain), la « Air Zoom GT Cut » sera disponible en coloris noir-gris-blanc et vert clair ou en noir-gris-blanc et rouge, pour offrir confort et sensation de contact avec le sol.

Viendra ensuite la « Air Zoom GT Run » dans le courant de l’été 2021, également en noir-gris-blanc assorti de lignes en vert-clair, avec une doublure Nike React sur toute la longueur, une double couche de Zoom Air à l’avant du pied et une semelle intermédiaire Nike React sur toute la longueur.

Enfin, nul doute que la « Air Zoom GT Jump » sera également attendue, même si aucune date n’a encore été évoquée (courant 2021). Sur des coloris similaires, le modèle disposera d’un système Zoom Air empilé, un Zoom Air Strobel sur toute la longueur, une couche utilisant la technologie Pebax pour mêler légèreté et réactivité.

(Via KicksOnFire)

—

