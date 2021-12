Billy Donovan fier de l’état d’esprit de ses Bulls

« Si on veut être les meilleurs, on doit battre les meilleurs. » Cette nuit à Brooklyn, les Bulls ont parfaitement mis l’adage de DeMar DeRozan en application. En s’imposant sur le parquet des Nets (16-7), premiers de la conférence Est, les Bulls (16-8) ont fait un pas de plus vers les sommets de leur conférence.

Une victoire, la troisième de suite, d’autant plus marquante que la troupe de Billy Donovan évoluait sans Patrick Williams, Coby White, Javonte Green et avec un Alex Caruso diminué (ischio), limité à seulement huit minutes.

« Je ne vais pas me poser, prendre un match du milieu du mois de décembre et faire comme si c’était quelque chose d’incroyable », relativise Billy Donovan. « C’est un match. On doit être meilleurs que ce soir. Et nous sommes capables d’être meilleurs. »

Le coach des Bulls fait dans la prudence avec une équipe en forme, qui évolue sans doute jusqu’ici au-delà des attentes d’avant saison. L’objectif a minima des joueurs de l’Illinois est en effet d’atteindre les playoffs, et pas forcément de jouer les yeux dans les yeux des cadors de la conférence comme les Nets.

« Je n’enlève rien à nos gars parce que la seule chose que je pense qu’il faut avoir pour être une très bonne équipe, c’est ce que ces gars ont : ils se battent, ils sont compétitifs et ils essaient vraiment de rebondir », poursuit le technicien. « J’aime cet esprit de compétition chez les gars. »

Des joueurs de devoir toujours prêts

Quelle meilleure illustration de cet état d’esprit que les contributions de Tony Bradley (2 points et 3 rebonds) et Troy Brown Jr. (5 points et 6 rebonds), alors qu’ils ont été très peu mobilisés ces dernières semaines ?

« C’est quelque chose de formidable avec Alize (Johnson), Matt (Thomas), Troy et Tony », juge le coach. « Quand ils n’étaient pas dans la rotation, ils ont bossé en cinq-contre-cinq. Après le match de l’autre soir contre New York (jeudi), Matt Thomas est resté au Garden s’entraîner. Troy Brown s’entraîne aussi. Il serait très facile de se rhabiller, de prendre une douche et de sortir dîner. Ils ont bossé et je leur reconnais le mérite de rester prêts. »

DeMar DeRozan estime que ces bons réflexes en disent beaucoup sur cette équipe, sur sa résilience.

« On a appris à ne pas se laisser abattre », estime l’arrière. « On apprend quelque chose de très important du jeu, qui consiste à comprendre qu’il faut rester équilibré, garder le cap, appliquer ce sur quoi on bosse, faire confiance à notre attaque et notre défense. Faire confiance aux autres. Et c’est ce qu’on fait. »