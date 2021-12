Les Bulls, maîtres de New York !

Les Nets veulent faire plaisir à leurs fans, et démarrent sur les chapeaux de roue. Le ballon circule bien, et quelques 3-points tombent pour déjà mettre la pression aux Bulls, ce qui donne le sourire à Steve Nash sur son banc.

James Harden et Zach LaVine se livrent à un duel intense, mais c’est Paul Millsap qui monte dans la machine à remonter le temps. Près du cercle, au rebond, l’ancien de Denver est inarrêtable. DeMar DeRozan fait se lever les supporters des Bulls présents dans la salle, mais à la pause, ce sont bien les locaux qui sont en tête (56-52).

Après Paul Millsap dans le premier acte, c’est LaMarcus Aldridge qui se met en valeur en l’entame du second. Le pivot est précieux au scoring, mais aussi par son placement et son expérience. Le collectif des locaux est bien huilé, et Billy Donovan cherche des solutions pour calmer les ardeurs de Kevin Durant et compagnie. Les débats s’équilibrent et James Harden ne met plus un pied devant l’autre, très frustré par son manque de réussite aux tirs.

DeMar DeRozan ne laisse pas passer l’occasion, et comme il y a 48 heures de l’autre côté de l’East River, l’arrière finit le travail. Deux matches dans la Grosse pomme, et deuxième succès de suite pour Chicago (111-107).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Paul Millsap, retour vers le passé. 9 minutes de temps de jeu pour 11 points et 5 rebonds. Le vétéran a effectué une première mi-temps très solide, sortant ses « moves » postes bas et mi-distance qui ont fait de lui un All-Star il y a quelques années en arrière. Son duel avec Nikola Vucevic a été intense, et l’ailier fort aura une carte à jouer dans les prochaines semaines avec la mise à l’écart de Blake Griffin de la rotation.

– Bruce Brown, le gobeur de rebonds. Sorti du banc, le #1 des Nets a été peu en réussite avec son tir (1/6) mais s’est transformé en Dennis Rodman lors de la première période avec… 11 prises ! En 13 minutes de jeu, l’ancien des Pistons et l’un des spécialistes défensifs de Steve Nash a gobé tout ce qui bougeait, affamé comme jamais.

– DeMar DeRozan, l’homme du 4e quart-temps. 15 points! Le patron des Bulls s’est de nouveau montré percutant lorsque son équipe avait le plus besoin de lui, lors du « money time ». Un véritable clinic offensif pour le numéro 11 de Chicago qui a fait tourner en bourrique James Harden, puis Bruce Brown qui n’ont pas pu lui coller aux basques. Son impact a encore été décisif dans le succès des siens, acquis dans les instants décisifs.

TOPS/FLOPS

✅ DeMar DeRozan. L’arrière/ailier est passé de la chaleur du Texas au froid de Windy City, mais sa capacité à climatiser les salles reste la même. Monstrueux lors du quatrième quart (15 points) et auteur de deux caviars hyper précieux dans le « money time » pour deux tirs primés de Ball et Dosumnu, la star des Bulls a encore une fois frappé fort. Entouré de LaVine, Vucevic et Ball, sans oublier les seconds couteaux qui haussent leur niveau de jeu, il montre la voie. Un vrai chef de troupe.

✅ Zack LaVine. L’ancien dunkeur fou montre, soir après soir, avoir étoffé sa palette offensive. Avec 31 points, 8 rebonds, 6 passes décisives et 0 balle perdue, Zach LaVine est le parfait lieutenant de DeMar DeRozan, et leur entente porte Chicago. À noter également le côté vocal de l’ancien de UCLA, dont le leadership est de plus enp lus visible dans une équipe de Chicago sur laquelle il faudra compter.

⛔ James Harden. Un geste d’humeur face à Steve Nash en fin de troisième quart-temps après un nouveau mauvais choix en attaque, et un horrible 5/21 aux tirs. « The Beard » est dans le dur, le très dur même. Une nouvelle fois méconnaissable, James Harden a beau donner de superbes caviars à ses partenaires, mais sa capacité à scorer connait un sacré coup de mou. Et cela commence à devenir inquiétant pour les Nets….

LA SUITE

Brooklyn (16-7) : premier match en « road trip » de la semaine, face aux Dallas Mavericks (nuit de mardi à mercredi, à 1h30).

Chicago (16-10) : retour à domicile, pour y affronter les Denver Nuggets (nuit de lundi à mardi, à 2h).