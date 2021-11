Les Warriors impatients de se mesurer aux Suns

C’est le plus gros choc de ce début de saison. D’un côté, les Warriors, qui possèdent le meilleur bilan actuel de la ligue avec 18 victoires sur les premiers 20 matches. De l’autre, les Suns, deuxième bilan avec 17 succès également en 20 matches et surtout 16 victoires d’affilée !

On peut même ajouter que les Californiens ont gagné 14 de leurs 15 dernières parties. Les deux équipes sont donc les plus en formes du moment et parmi les plus agréables à observer. Ça promet beaucoup pour ce mardi soir.

« C’est encore tôt dans la saison, on le sait tous », tempère Stephen Curry pour USA Today. « C’est bien de se mesurer à une équipe qui a gagné 16 matches de suite et qui était en Finals la saison passée. Ils ont confiance en eux et possèdent une identité pour gagner les matches. C’est un bon test et j’espère qu’on sera prêt. »

S’il y a bien une équipe qui peut mettre un terme à la série de Phoenix, ce sont les Warriors de Stephen Curry et Draymond Green, puisque les Nets n’ont pas réussi samedi dernier. Mais il faudra sortir un match de playoffs.

« Ce sera un bon match, très attendu, avec deux équipes qui jouent bien », déclare l’intérieur de Golden State. « On veut être l’équipe qui stoppe leur série, mais ce sera dur. On ne va pas gagner en claquant des doigts. Il faut mériter ce succès. Cette rencontre sera très physique, car les Suns sont costauds. »

Ce duel, outre l’affrontement entre deux gros collectifs, aussi celui des coaches : Steve Kerr contre Monty Williams.

« Monty a fait un remarquable travail avec cette équipe depuis deux ans, pour construire des bases », admire le coach triple champion. « Ils ont été en Finals la saison passée, donc c’est une fantastique équipe. Ils défendent très bien et attaquent avec efficacité. Ils savent comment jouer et on connaît leur style. »