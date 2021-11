LeBron James frustré d’avoir raté le match au Madison Square Garden suite à sa suspension

LeBron James a retrouvé la presse cette nuit, à l’issue de son meilleur match de la saison marqué par ses 39 points inscrits sur le parquet d’Indiana. L’occasion pour lui de revenir sur l’incident survenu avec Isaiah Stewart lors de l’avant-dernier match des Lakers, à Detroit, et d’assurer que la blessure qu’il a infligée à l’intérieur des Pistons en lui ouvrant l’arcade était accidentelle et pas une réaction d’humeur.

« Il y avait un boxout sur la ligne de lancers-francs. Son coude s’est retrouvé assez haut, il m’a déséquilibré un peu si vous revoyez l’action, son coude a soulevé mon bras et j’ai juste essayé de le rabaisser sur son bras. Quand j’ai essayé de rabaisser son bras, il a un peu perdu l’équilibre et le côté gauche de ma main a effleuré (!) son visage. Et j’ai su tout de suite. J’ai tout de suite su que j’avais touché une partie de sa tête. Je suis donc allé m’excuser auprès de lui, et évidemment, vous avez vu ce qu’il s’est passé après. Mais c’était clairement accidentel », a-t-il détaillé. « On l’a vu avec Russell Westbrook qui s’est pris un coup au visage au match précédent, ou avec Domantas Sabonis ce soir, en me touchant à l’œil sans le faire exprès. Je ne suis clairement pas ce genre de joueur ».

Une suspension difficile à digérer

Le « King » a ajouté qu’il n’avait pas pu s’entretenir avec Isaiah Stewart depuis et a estimé qu’il n’aurait pas dû récolter un match de suspension. L’excès d’agressivité d’Isaiah Stewart, qui voulait vraiment en découdre, causant une belle frayeur à son staff et rappelant de mauvais souvenirs à ses fans, a largement envenimé la situation.

« Je déteste voir ça, la façon dont ça a dégénéré ensuite », a ainsi poursuivi LeBron James. « Je pensais que ça méritait une expulsion à cause de ce qui s’est passé après. Je ne pouvais plus revenir dans le match, avec l’excitation des fans et ce qui aurait pu se passer ensuite, évidemment. Mais une suspension, je ne pense pas que c’était justifié. Mais la ligue a pris cette décision et nous voilà aujourd’hui ».

LeBron James a particulièrement mal vécu sa suspension, du fait qu’il a ainsi manqué son passage annuel au Madison Square Garden pour défier les Knicks.

« J’ai eu une conversation avec la personne qui appelle de la ligue quand ce genre de chose arrive. Ils m’ont demandé ma version de l’histoire, et ils ont fait ce qu’ils avaient à faire », a-t-il indiqué. « J’étais dévasté. C’est mon endroit préféré au monde pour jouer, alors j’avais hâte d’y être. Mais c’est comme ça ».

Le King s’est donc vengé sur les Pacers…