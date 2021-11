Le MVP de la nuit | LeBron James, la lumière dans l’obscurité

Les Lakers sont dans le dur sur ce début de saison et les motifs de satisfaction sont peu nombreux. Sur le parquet d’Indiana cette nuit, les troupes de Frank Vogel, cette fois privées d’Anthony Davis, ont couru après le score pendant plus de trois quart-temps et demi, mais ont toujours pu compter sur LeBron James pour garder la tête hors de l’eau.

Ce dernier a multiplié les exploits jusqu’à ce final en boulet de canon, durant lequel il a été omniprésent à la passe mais aussi au scoring en inscrivant 9 points lors des cinq dernières minutes qui ont finalement poussé les deux équipes à disputer une prolongation (112-112).

Un seul moteur : la passion

Vexé d’avoir été suspendu (une première dans carrière…), LeBron James est alors monté en température pour délivrer deux missiles à 3-points qui n’ont trouvé que la ficelle et qui ont fini par faire plier les Pacers, tombés sur un LBJ magistral, auteur de 39 points à 13/29 au tir, dont 5/12 de loin, 5 rebonds, 6 passes décisives, 1 interception et 2 contres. Le tout sans oublier de faire expulser deux spectateurs qui l’avaient insulté…

« Le quatrième quart-temps et la prolongation, c’est le moment où les matchs se gagnent. Je savais que mes coéquipiers allaient me chercher pour faire la différence, j’ai eu le ballon en main, donc j’ai juste essayer de bien finir pour eux », a-t-il déclaré après la rencontre. « Je pratique ce sport avec beaucoup de joie, beaucoup de passion. Je suis juste enthousiaste de pouvoir toujours jouer à ce niveau à ce stade de ma carrière et de savoir que mes coéquipiers attendent de moi que je les guide, ce que je prends comme une grosse responsabilité (…). Vu que je n’avais pas joué la veille, je savais que je pouvais donner à mes gars ce boost d’énergie ».

La frustration de la veille évacuée

Frank Vogel a ajouté que LeBron James avait abordé ce match avec un surplus de motivation après avoir été privé de Madison Square Garden à cause de la suspension faisant suite à son altercation avec Isaiah Stewart.

« Il voulait vraiment jouer ce match au MSG, c’est quelque chose qu’il attend chaque année. Il a été très déçu de ne pas pouvoir le jouer. Il a bien rebondi ce soir. De pouvoir diriger la défense et gérer le flux de l’attaque, c’est une performance mémorable », a-t-il souligné. « Il réalise des ajustements remarquables pour accompagner les dernières années de sa carrière. Michael Jordan et Kobe Bryant avaient tous les deux développé ce fadeaway jumpshot indéfendable, que LeBron a aussi, mais son adaptation à la NBA moderne, d’avoir ce volume sur le tir extérieur, c’est quelque chose qu’on retiendra parmi les exploits les plus incroyables qu’il aura pu réaliser ».