Les Bucks se défoulent sur le Magic

Alors que les Bucks pointaient du doigt leur incapacité à maintenir la même intensité sur 48 minutes, ils ont explosé le Magic. Le terme « explosé » est même faible puisque Milwaukee menait de 41 points à la pause (77-36), et c’est un record de franchise.

L’écart va même dépasser les 50 points en deuxième mi-temps avant finalement de s’arrêter à +31 à la fin du match (123-92). Idéal avant d’affronter les Pistons, puis d’entamer leur plus long « road trip » de la saison.

« On a essayé de rester concentrés pendant 48 minutes. Tout le monde était sur la même longueur d’onde, à prendre du plaisir, à partager la balle » apprécie Bobby Portis. « En défense, on s’est montré en permanence, en étant actifs le plus possible, en parlant… Même s’il nous manque encore Brook (Lopez) et Donte (DiVincenzo), le fait que la plupart des gars soient là nous apporte de la confiance, et nous permet de jouer notre basket, notre type de basket. Je pense que l’équipe s’améliore de match en match. »

Il y a quelques jours, ces mêmes Bucks s’étaient fait peur face au Magic, et ils avaient obligé Mike Budenholzer à remettre Giannis Antetokounmpo et Jrue Holiday en jeu dans le dernier quart-temps. Cette fois, la soirée a été parfaite de bout en bout.

« En fait, on en a parlé dans le vestiaire à la mi-temps » explique Jordan Nwora. « On avait été souvent en tête, et cette fois, on voulait faire en sorte d’accélérer encore dans le 3e quart-temps pour vraiment les repousser. On ne peut pas laisser les équipes revenir dans le match. D’autant que ça pourrait nous faire mal plus tard dans la saison. C’est bien qu’on travaille là-dessus dès maintenant, et de voir ce qu’on a été capable de faire en seconde mi-temps. »