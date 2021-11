Les Bucks ont tendance à trop se détendre…

Pendant 36 minutes contre le Magic, Mike Budenholzer a vu son équipe dominer les débats. Le coach n’avait aucune raison de s’inquiéter tant ses troupes, Giannis Antetokounmpo et Bobby Portis surtout, maîtrisaient le match.

Au début du dernier quart-temps, il y avait 25 points d’écart, ce qui est largement suffisant pour vivre un dernier acte sereinement. Sauf que le score final (117-108) ne le montre pas vraiment…

« On n’a pas su casser leur rythme », regrette Mike Budenholzer au Milwaukee Journal Sentinel. « On n’a clairement pas fait notre meilleur dernier quart-temps, c’est certain. »

Les champions en titre ont en effet été secoués, comme ce fut le cas contre le Thunder avant. Deux fois de suite, ils ont pris une grosse avance, avant de se faire rejoindre en dernier quart-temps. Alors que le Magic était privé de son meilleur marqueur, Cole Anthony, les Floridiens ont passé un 30-8 en neuf minutes pour bousculer Giannis & Co.

« Je trouve qu’on s’est un peu trop détendu, qu’on a pensé que le match était terminé », analyse Bobby Portis quand il parle des deux dernières victoires. « On doit apprendre à clore les débats, à finir les matches plus tôt. Chaque fois, il reste sept ou huit minutes et les équipes adverses surfent sur une bonne dynamique. Leurs coaches les encouragent. Elle continuent de se battre, il faut le reconnaître. C’est à nous de faire un meilleur boulot pour éviter les ballons perdus et prendre de bons tirs durant ces instants-là. »

Pour ses articulations, Jrue Holiday aurait préféré rester sur le banc

Le souci pour Mike Budenholzer, outre la petite frayeur qui existe de voir la victoire s’envoler, c’est que ces moments d’absence dans le dernier quart-temps le poussent à remettre les titulaires sur le parquet. Des minutes en trop, dont les joueurs pourraient se passer.

« Je vais jouer au vieux, mais j’ai 31 ans et mes genoux me font mal », explique Jrue Holiday, qui est revenu en fin de match après de longues minutes (11) sur le banc. « Il s’agit de rester prêt. Quand une équipe adverse fait une série, on veut toujours y mettre fin. Sauf que parfois, c’est dur et là, ce fut le cas. Ce qui est dommage, c’est qu’on a fait ce qu’on voulait faire et il faut tout refaire, et ce n’est pas facile de revenir à ce niveau, de frapper à nouveau. »

Heureusement, les Bucks ont pu compter sur un Giannis Antetokounmpo de gala, avec ses lancers et ses paniers, pour stopper l’hémorragie et assurer le succès. Le double MVP et MVP des Finals 2021 a lui insisté sur la forme des siens actuellement, qui restent sur trois victoires de suite. La plus longue série de la saison dans le Wisconsin.

« Ça fait du bien, mais il faut rester humble », prévient le Grec. « On doit encore s’améliorer, on progresse et ça se traduit par des victoires. »