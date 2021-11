Le MVP de la nuit | Giannis Antetokounmpo montre la voie

Pour la première fois depuis le 31 octobre, les Bucks affichent un bilan positif (9v-8d), et alors que ses coéquipiers font des passages réguliers à l’infirmerie ou à l’isolement, Giannis Antetokounmpo tient l’équipe à bout de bras. Après avoir démonté la défense des Lakers, il a récidivé cette nuit face au Magic avec 32 points et 20 rebonds ! En face, c’est très jeune, mais aussi très athlétique avec Mo Bamba et Wendell Carter Jr, mais le « Greek Freak » part de loin, et sa vitesse et sa technique ont donné le tournis à ses adversaires.

Jamahl Mosley a tenté une zone mais Giannis s’est alors régalé à trouver ses coéquipiers à 3-points depuis la ligne des lancers-francs. L’adresse extérieure et la mobilité de Bobby Portis ont créé des brèches, et le MVP des Finals 2021 s’est régalé toute la soirée avec ses habituels « spin move » et ses dunks rageurs. On l’a aussi vu attaquer en un-contre-un Jalen Suggs, puis enrhumer Robin Lopez d’une feinte de sourcil. A chaque fois, il y a panier ou faute, et il a passé beaucoup de minutes sur la ligne des lancers : 15 sur 23 !

Obligé de revenir en jeu

Alors que Milwaukee mène de 27 points, Mike Budenholzer le rappelle sur le banc, et la ligne de stats est déjà affolante : 26 points et 19 rebonds en… 25 minutes ! On pense qu’on ne le reverra plus de la soirée, mais le Magic va se réveiller et revenir à -6 à deux minutes de la fin. Giannis est obligé de revenir en jeu, histoire de calmer cette tentative de comeback. Il en profite pour soigner davantage ses stats avec finalement 32 points, 20 rebonds, 5 passes, 3 contres et 2 interceptions. Le tout à 50% aux tirs, et ce qu’il retient, c’est la montée en puissance des Bucks depuis le retour de Khris Middleton.

« Cela fait du bien, mais on doit rester humbles, on doit continuer de s’améliorer et de jouer pour les autres » insiste l’ancien MVP. « Khris va continuer de s’intégrer, de trouver ses positions et d’être un leader. Pareil pour Jrue, et Bobby a très bien joué. On progresse. On se bat, et évidemment, ça se traduit par des victoires. Mais je le répète, on doit rester humbles. »

Pour la première fois de la saison, Milwaukee enchaîne trois victoires de suite, et ça devrait se prolonger puisque l’équipe rejoue le Magic, puis affronte les Pistons.