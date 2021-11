Stats & Highlights | Parole à la défense pour les Wolves et les Sixers

Petite chute pour les Nuggets ces derniers jours. Après la défaite contre Dallas, Nikola Jokic et sa bande tombent encore, cette fois face à des Sixers pourtant diminués. Philadelphie remonte ainsi à la sixième place à l’Est.

Les Wolves enchaînent un deuxième succès de rang, avec autorité et une grosse prestation défensive contre les Spurs, qui sont eux dans le dur et pointent à la 13e place de l’Ouest.

Minnesota – San Antonio : 115-90

C’est sans doute un des meilleurs matches défensifs de la saison des Wolves. Concentrés, les joueurs de Minnesota ouvrent la partie avec un 13-0, dont sept pour Anthony Edwards, qui se transforme ensuite en 22-3.

Les Spurs trouveront des réponses grâce à leur banc, qui va apporter de l’énergie et des points. Mais Karl-Anthony Towns va inscrire six points dans un 9-0 pour conclure la première mi-temps. Sérieux en défense jusqu’au bout en seconde période, les Wolves s’imposent sans trembler. Pour San Antonio, c’est une quatrième défaite de suite.

Timberwolves / 115 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Vanderbilt 28 3/4 0/0 0/0 4 8 12 2 2 0 0 2 +28 6 21 A. Edwards 33 5/11 3/8 0/0 2 3 5 6 4 2 4 2 +12 13 18 K. Towns 38 9/16 3/4 4/6 0 12 12 5 1 0 2 1 +21 25 32 P. Beverley 28 3/8 2/7 0/0 0 3 3 7 3 1 1 2 +20 8 15 D. Russell 31 6/19 4/12 6/7 1 2 3 5 1 1 3 1 +29 22 15 T. Prince 15 4/6 3/5 2/2 1 2 3 0 1 0 0 0 0 13 14 J. McDaniels 31 6/8 1/2 0/0 3 3 6 1 1 1 0 1 +4 13 20 N. Knight 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 J. McLaughlin 5 0/1 0/0 0/0 1 0 1 3 1 0 1 0 -1 0 2 M. Beasley 28 5/13 5/11 0/0 0 2 2 1 3 0 1 0 +12 15 9 J. Nowell 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total 41/86 21/49 12/15 12 35 47 30 17 5 12 9 115 Spurs / 90 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval D. Eubanks 21 4/6 0/0 0/0 3 4 7 2 0 1 1 1 -18 8 16 D. McDermott 25 4/9 1/5 0/0 2 2 4 0 1 0 1 0 -12 9 7 K. Johnson 27 2/5 2/3 6/7 0 4 4 3 0 0 1 0 -9 12 14 D. White 23 1/4 0/2 2/2 1 1 2 4 2 1 0 0 -7 4 8 D. Murray 32 2/12 0/4 3/4 2 6 8 4 3 0 3 1 -22 7 6 T. Young 4 0/1 0/0 0/0 0 0 0 2 0 1 0 0 +3 0 2 K. Bates-Diop 9 1/2 0/0 0/0 2 2 4 1 0 0 0 0 -10 2 6 J. Poeltl 15 1/2 0/0 0/2 1 1 2 1 2 0 0 1 -14 2 3 T. Jones 15 4/6 0/0 0/0 0 3 3 3 1 1 3 0 -7 8 10 B. Forbes 20 3/6 0/1 2/2 0 2 2 2 0 1 1 0 -7 8 9 L. Walker IV 23 5/17 1/10 1/2 0 2 2 3 1 1 3 2 -15 12 4 D. Vassell 24 8/14 2/7 0/0 0 4 4 1 2 1 0 1 -7 18 19 Total 35/84 6/32 14/19 11 31 42 26 12 7 12 6 90

Denver – Philadelphie : 89-103

Nikola Jokic et Will Barton (49 points à eux deux) étaient bien seuls pour alimenter la marque de Denver. Le MVP 2021 a beau inscrire 27 points en première mi-temps, pour maintenir les Nuggets en vie, les Sixers étaient bien meilleurs collectivement.

La défense de Philadelphie va monter d’un cran en troisième quart-temps. Le pivot serbe n’a plus d’impact et l’écart se fait. Michael Malone peut bien prendre deux fautes techniques et être expulsé, cela ne réveille pas ses troupes pour autant, qui s’inclinent logiquement face au duo Maxey-Curry.