Grâce à un incroyable 4e quart-temps, Stephen Curry et les Warriors retournent les Cavaliers

Après la démonstration générale face aux Nets, les Warriors ont affiché une force assez différente sur le parquet de Cleveland. Certes, Golden State a joué une équipe de des Cavaliers en back-to-back et amoindrie, mais pendant trois quart-temps, les Cavaliers ont livré une belle partie.

Avec toutes les absences, c’est Darius Garland qui a pris les choses en main et il s’est amusé à travers la défense adverse toute la soirée. Moins en forme que la veille, Ricky Rubio continuait à gérer le tempo. Cleveland jouait très bien au basket. En grande difficulté, la meilleure équipe de la NBA est alors dans les cordes. Il reste 12 minutes et ils vont devoir trouver la clef afin d’éviter une défaite qui serait méritée (81-68).

Mais cette saison, Stephen Curry est sur une autre planète… Il est le seul à arriver à transformer des actions très compliquées en actions anodines. Il serait réducteur de dire que les Warriors ont renversé la situation uniquement grâce au double MVP, mais le collectif des Californiens est sublimé par le meilleur joueur de la NBA. En quatre coups de poignet magique, il a permis à son équipe de revenir au score puis de l’emporter après avoir remporté le quart temps 36-8. Les Warriors remportent un 13e succès cette saison.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Le dernier acte des Warriors. Habituellement, les Warriors arrivent à mettre leurs adversaires dans les cordes lors du troisième acte. Mais ce soir, c’est eux qui ont semblé être en difficulté après la mi-temps. Mais peu importe, alors que Golden State débute le 4e quart temps avec Stephen Curry sur le terrain. Et les Warriors ont livré une nouvelle masterclass. Capables de changer sur tous les écrans, ils ont étouffé leurs adversaires. En attaque, ils ont réussi grâce à leurs multiples options offensives à mettre à mal la belle défense des Cavaliers. Avec un Draymond Green en mode meneur de jeu et chef de la défense, Golden State a sorti les muscles et régalé tous les amoureux de la balle orange. Le mouvement du ballon et l’obsession de toujours trouver le partenaire ouvert auront eu raison des Cavaliers.

Le courage des Cavs. On le répète souvent, mais cette équipe de Cleveland a du cœur. Malgré les absences de Jarrett Allen, Evan Mobley, Collin Sexton, Cedi Osman et Lauri Markkanen, les Cavaliers ont joué les yeux dans les yeux avec la meilleure équipe de la ligue. Comme face aux Nets la veille, ils ont montré du liant collectif et des idées dans le jeu. Ricky Rubio gère bien le tempo de cette équipe et Darius Garland à ses côtés apporte toute sa folie. Jusqu’au 12 dernières minutes de la rencontre, ils ont parfaitement coupé Stephen Curry du reste de l’équipe… Malheureusement ils n’ont rien pu faire quand le « Chef » a passé la surmultiplié.

TOPS/FLOPS

✅ Stephen Curry. Bientôt, il n’y aura sans doute plus de superlatifs assez forts pour décrire les prestations de Steph Curry. Le #30 des Warriors est un magicien et ce soir, il a une nouvelle fois démontré. Aujourd’hui, il n’y pas plus fort que Stephen Curry dans le jeu sans ballon. Son quatrième acte où il score 20 de ses 40 points mdu soir est un modèle du genre. Trouvé constamment par Draymond Green, il a puni tous les retards défensifs adverses. Pour la 40e fois de sa carrière, il score plus de 9 3-points. Ce soir, il termine la rencontre avec 40 points à 15/27 aux tirs.

✅ Draymond Green. Certes, Stephen Curry attire la lumière mais, dans l’ombre, Draymond Green est parti pour réaliser l’une de ses plus belles saisons. Il est chef de la meute. Une meute affamée qui ne veut rien donner à l’adversaire. Ce soir, les Cavs n’ont pas scoré pendant 12 possessions consécutives dans le dernier acte et Draymond Green y est pour beaucoup. Cependant, c’est offensivement qu’il a crevé l’écran. Il n’a pourtant pas scoré 40 points comme Stephen Curry mais il a délivré 14 passes décisives. Des caviars dans tous les sens. Sa science du jeu lui a permis de punir toutes les réponses défensives sur son meneur.

✅ Darius Garland. 25 points pour le meneur de Cavaliers qui a donné des maux de tête à ses vis-à-vis. Une grande performance (malgré 7 pertes de balle) de la part du meneur de jeu. Malheureusement, cela n’a pas suffi pour créer l’exploit. Néanmoins, il continue de monter en puissance cette saison. Quand les blessés seront de retour, Cleveland a les moyens de lutter avec les meilleures équipes de la conférence Est.

⛔ Ricky Rubio. Ces dernières semaines, l’Espagnol a beaucoup brillé. Ce soir, il a montré de la fatigue et a semblé marquer le coup physiquement. Bien pris par la défense des Warriors, il n’a pas scoré comme à son habitude. Seulement 10 points à 4/15 pour l’Espagnol, ainsi que 5 passes, mais aussi 5 pertes de balle.

LA SUITE

Golden State (13-2) : Golden State termine son « road trip » à Detroit demain soir.

Cleveland (9-8) : un peu de repos pour les Cavaliers qui seront sur leur parquet lundi face aux Nets.