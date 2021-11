Jazz – Raptors : les Rudy font la paire

Après avoir manqué les 14 premiers matches de la saison, Rudy Gay effectuait ses grands débuts avec le Jazz et il n’a pas déçu. Bien au contraire ! Alors que les Raptors avaient pris le meilleur départ, grâce notamment à Khem Birch (23-17), l’ancien ailier des Spurs va frapper dès son entrée en jeu dans ce rôle d’ailier-fort fuyant. Trois paniers à 3-points de suite pour se mettre en jambes, et Utah prend le large (42-31).

Birch continue son chantier, Fred VanVleet prend le dessus sur Mike Conley, Gary Trent Jr. fait apprécier sa technique, et Toronto a repris les devants à la pause (63-61). Au retour des vestiaires, on retrouve Trent pour un 3-points après un énième ballon perdu de Donovan Mitchell, mais le rouleau-compresseur du Jazz se met en marche.

La défense hausse d’un ton, et les Raptors sont étouffés. Pendant neuf minutes, les Canadiens ne vont inscrire que trois paniers… On remarque d’ailleurs l’activité de Royce O’Neale, capable de changer sur n’importe quel joueur. Le Jazz signe un 15-4 pour s’échapper (83-74). Toronto pense pouvoir s’en remettre, mais le Jazz enchaîne avec un 13-2 dans la foulée, et ça donne 18 points d’avance (98-80). La messe est dite, et le Jazz inflige aux Raptors sa 6e défaite en sept matches (119-103).

CE QU’IL FAUT RETENIR

La défense du Jazz. On sait que c’est l’un des points forts de l’équipe, mais Utah a un peu tendance à l’oublier… Heureusement, il suffit parfois d’un quart-temps pour tuer le match, et le plus intéressant, c’est que le Jazz a fait la différence sans Rudy Gobert sur le parquet. Avec une défense mobile, et beaucoup de changements sur les écrans, Utah a étouffé les Raptors en 3e quart-temps. En première mi-temps, le Jazz avait un peu oublié de protéger sa ligne de fond, et ils ont su corriger le tir.

La riche rotation. Avec la paire Clarkson-Ingles, le Jazz possédait le meilleur duo de remplaçants la saison passée. On ajoute désormais Rudy Gay, et ça devient effrayant… Comme Hassan Whiteside est bien luné, la « second unit » du Jazz devient réellement un gros point fort de l’équipe, et cette rotation à neuf joueurs devrait payer sur la longueur puisqu’aucun joueur n’a joué plus de 29 minutes.

Les balles perdues. À l’image de Donovan Mitchell, le Jazz a souffert face aux prises à deux, et à l’envergure des Raptors. Pour compenser ses nombreux absents, Toronto avait choisi de prendre des risques en défense. Les mains sont actives, il y a de l’agressivité, et le Jazz a mis une mi-temps pour trouver la parade.

TOPS/FLOPS

✅ Rudy Gay. C’est tout simplement la rentrée idéale pour la principale recrue du Jazz. Il est évidemment un peu rouillé, mais son profil d’intérieur fuyant, et sa polyvalence vont faire le plus grand bien. Dans un collectif comme celui du Jazz, il va souvent profiter de l’extra-pass pour sanctionner, et cette nuit, il s’est régalé à 8 mètres. Une feinte, bam ! Un dribble, bam ! La défense des Raptors a été bien naïve…

✅ Le duo Gobert-O’Neale. 100% de réussite pour le Français en attaque, et de l’intimidation de l’autre côté du terrain. À ses côtés, O’Neale est son Lieutenant défensif. C’est un vrai poison, et il a mangé Siakam à qui il rend des kilos et des centimètres. Et quand il met dedans en attaque, c’est quasiment le meilleur joueur du match.

✅ Joe Ingles. Quand l’Australien va, tout va. Cela pourrait être le slogan du Jazz. On a retrouvé l’Ingles « playmaker » capable de diriger le jeu, et une fois de plus, c’est lui qui trouve le mieux Rudy Gobert.

⛔ Pascal Siakam. Le fantôme de l’ancien Most Improved Player… Des shoots compliqués, des balles perdues et des oublis en défense. Déjà que les Raptors sont diminués, si le Camerounais se loupe, ça devient très compliqué.

LA SUITE

Utah (10-5) : une pause de deux jours avant un déplacement à Sacramento.

Toronto (7-9) : avant le Jazz, ce sont les Raptors qui seront à Sacramento, et dès ce soir.