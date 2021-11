Cade Cunningham impose progressivement sa patte

Entre la taille d’Evan Mobley, le talent offensif de Jalen Green ou la polyvalence de Scottie Barnes, Detroit a opté pour Cade Cunningham avec son premier choix lors de la dernière Draft. Pour son sens du leadership et l’aspect complet de son jeu.

Comme sa franchise, c’est peu dire que le meneur de grande taille a connu un début de saison compliqué. D’abord, son entrée en lice a été retardée d’une dizaine de jours en raison de douleurs à la cheville, puis ses débuts ont été poussifs, avec trois premiers matchs à 1/8, 2/14 puis 4/17 au tir.

Le rookie progresse à vue d’œil

Depuis quelques matchs, Cade Cunningham commence toutefois à prendre la mesure de son rôle et à montrer de quoi il est capable, comme il l’a fait face à Sacramento en réalisant la meilleure prestation de son début de saison, avec 25 points, 8 rebonds, 8 passes décisives dans une large défaite à domicile (107-129).

« À chaque match, j’ai l’impression d’ajouter quelque chose au disque dur et à mon jeu. J’ai appris tellement de choses sur moi en tant que personne et en tant que joueur depuis que je suis en NBA. C’est prometteur pour moi, en tout cas, de rester confiant et de croire en moi pour l’avenir », a déclaré l’ancien pensionnaire d’Oklahoma State.

Si les résultats ne sont pas encore au rendez-vous, le talent est bien là. Face aux Kings, Cade Cunningham a fait preuve d’une belle adresse à 3-points (5/11) qui lui a permis de faciliter son jeu en attaque. Le joueur a ensuite pu alterner par séquences, pour finir au drive, avec sa capacité à se frotter aux intérieurs, ou trouver ses coéquipiers par le biais de quelques caviars venus rattraper ses quatre ballons perdus.

Un leader en devenir

Cade Cunningham est donc en bonne voie, d’autant qu’il a montré son sens du leadership et sa capacité à mettre des paniers importants en fin de partie sur les deux dernières victoires de Detroit, à Houston et Toronto. De quoi rassurer la franchise du Michigan sur son choix face aux Rockets de Jalen Green et aux Raptors de Scottie Barnes.

« Sa polyvalence, son leadership, sa capacité à créer des liens le distinguaient vraiment des autres », estime le GM Troy Weaver. « Regardez notre équipe, c’est un connecteur humain, sur le terrain, et en dehors ».

Même si son protégé a manqué la majeure partie du « training camp » et qu’il n’a donc pu le voir à l’œuvre que depuis deux semaines, Dwane Casey avait dressé le même constat après son (nouveau) retour victorieux à Toronto.

« C’est un leader. Il a ce truc, c’est un leader naturel. Vous n’avez pas besoin de le pousser à jouer ce rôle. C’est ce qui est enthousiasmant chez lui », a ainsi rappelé le coach des Pistons. « Ça montre bien qui il est. Une fois qu’il aura acquis de l’expérience, vous verrez plus de constance sur quatre quart-temps. Mais avec l’ADN qu’il a, l’instant n’est jamais trop important pour lui ».