Evan Mobley continue d’épater tout le monde

Ils étaient nombreux les sceptiques alors que Cleveland avait misé sur Evan Mobley, Ricky Rubio et Lauri Markkanen cet été. On pensait que leur effectif était déséquilibré, et que le rookie aurait du mal à trouver sa place dans cet effectif rempli d’intérieurs. Et onze matches auront suffi pour en faire l’un des favoris pour le trophée de Rookie Of The Year aux côtés de Scottie Barnes, l’ailier des Raptors.

Cette nuit, l’ancien intérieur de USC passait un nouveau test avec son premier match au Madison Square Garden face à la triplette Randle-Robinson-Noel, et il a été une fois de plus impeccable avec ses 26 points, 9 rebonds et 5 passes. Le tout à 11 sur 15 aux tirs pour un +/- de +26 !

« Il est unique, et il va être spécial » s’enflamme Ricky Rubio à propos de son jeune coéquipier. « On n’a même pas idée du potentiel qu’il peut atteindre. C’était son premier match au Garden. Il a 20 ans. Il faut le féliciter. Il est vraiment mature pour son âge. Il sait comment bien jouer au basket. Marquer 26 points pour son premier match au Garden, c’est difficile. On est fier d’avoir un coéquipier comme ça. »

Dans le jeu, Evan Mobley impressionne par ses qualités techniques. Clairement, il sait tout faire, et face aux Knicks, on l’a vu renverser le jeu à l’opposé depuis la tête de raquette, attaquer le cercle en dribble, planter un 3-points dans le corner, mais aussi « switcher » sur le pick-and-roll pour gêner au large… Il peut marquer de n’importe quel endroit du terrain, et il le fait avec une simplicité déconcertante.

« À chaque match, je découvre où je peux marquer et je trouve ma place dans l’attaque » explique le rookie de Cleveland. « J’ai l’impression de m’améliorer à chaque match. J’essaie simplement de faire ce que je sais faire sur le terrain. Je sais que j’ai mes coéquipiers autour de moi pour m’aider à le faire. Cela rend les choses plus faciles. »

Humble et altruiste, Evan Mobley pèse aussi en défense avec ses grands segments, et rien ne semble l’atteindre, comme en témoigne Jarrett Allen, son partenaire dans la peinture.

« Jouer ici et jouer comme ça, c’est la preuve d’une grande progression. Il a une longue carrière devant lui, et il sera, selon moi, le rookie de l’année » prévient le pivot. « J’ai vécu à New York. Je sais comment sont les New-Yorkais. Je sais comment ils peuvent encourager, crier, et dire de sales trucs derrière le banc. Mais Evan est resté concentré pendant les quatre quart-temps, les 48 minutes. Il ne s’est pas fait prendre par l’ambiance, et il a été excellent. Il se comporte bien sous la pression« .

Même son de cloche chez JB Bickerstaff, tellement heureux de pouvoir compter sur un futur « franchise player ».

« Toute performance réalisée ici vous place à un niveau supérieur, mais Evan s’en moque » assure le coach de Cleveland. « Evan débarque pour faire son travail, peu importe qu’il soit sur un playground à L.A [ou au Garden], ça n’a pas d’importance pour lui. Il se présente pour faire son travail et aider l’équipe à gagner. C’est sa priorité. C’est tout ce dont il se soucie. Il a gagné notre confiance, et on peut compter sur lui. De combien de joueurs de 19 ou 20 ans, peut-on dire ça ? »