Evan Mobley a tout d’un futur « franchise player »

Même s’il était monté en puissance pendant la présaison, on ne s’attendait pas à ce que Evan Mobley soit le rookie qui joue le plus pour cette première soirée de saison régulière. Il faut dire que le pivot des Cavaliers a de la concurrence sous les panneaux avec Lauri Markkanen, Jarrett Allen et Kevin Love. Et pourtant, Mobley était dans le cinq « tall ball » de Cleveland, et il n’est pas loin d’être le meilleur joueur de sa formation avec 17 points, 9 rebonds, 6 passes, 1 contre et 1 interception en 38 minutes dans le revers concédé face à Memphis.

Ce qui était intéressant à observer, c’est son positionnement aux côtés d’Allen, et Mobley évolue plutôt comme un ailier-fort en attaque quand Allen est à ses côtés, et comme pivot lorsqu’il est associé à Markkanen ou Love. Il se place en tête de raquette, plutôt de chaque côté, et il se charge d’être un relais ou de distribuer le jeu. Son shoot à 4-5 mètres a fait mouche plusieurs fois, et il est aussi capable de partir en dribble. On l’a même vu mener la balle jusqu’à la raquette adverse avant de servir Allen qui arrivait en trailer. Il rappelle le jeune Chris Bosh par son physique et son jeu.

Les « Twin Towers » de Cleveland

Sa relation avec Jarrett Allen est intéressante car elle est très rare dans le basket actuel. On a l’impression de voir un duo de « twin towers » des années 80-90 avec deux joueurs de 2m10 et plus qui sont mobiles, avec une belle envergure, tout en étant capables de sanctionner à 4-5 mètres. Sur cette première sortie, leur entente est prometteuse et Mobley a reçu les félicitations de son coach qui voit en lieu un avenir de « franchise player ».

« Je n’essaie pas de penser aussi loin, mais ce que je réalise, c’est qu’on a un gars qui a le potentiel pour être la pierre angulaire de la franchise » a réagi J.B. Bickerstaff sur cleveland.com. « Maintenant, nous devons consacrer un maximum de temps au quotidien pour faire en sorte qu’il y parvienne. Nous nous concentrons sur le présent car nous savons tous que pour atteindre nos objectifs, il doit exploiter tout son potentiel. »

« Des qualités comme ça pour quelqu’un de sa taille, ils ne sont pas beaucoup à pouvoir en faire autant »

Mêmes compliments chez Allen qui va partager la raquette avec Mobley pour les années à venir. « Il a joué de manière épatante. Il en a fait bien plus que ce qu’on peut demander à un rookie pour un premier match. Quand on voit ce qu’il a sorti pour son premier match, on se dit qu’il a beaucoup de potentiel. »

Pour Darius Garland, autre élément prometteur des Cavaliers, la présence de Mobley va bientôt se traduire en victoire. « Il a un futur brillant. Vraiment brillant. C’est son premier match, mais on espère qu’il va apporter la même intensité et la même passion pour nous aider à gagner des matches. Il est là pour ça. S’il continue comme ça, on va gagner quelques matches de plus. »

C’est défensivement que Mobley pourrait vraiment devenir un tout bon. Même s’il n’a contré qu’un tir, ses grands segments gênent beaucoup, et il oblige les attaquants à modifier la trajectoire de leurs tirs, il se place sur les lignes de passe, et il défend entre le ballon et son défenseur… De quoi faire briller un peu plus les yeux de son coach. « Quand on a bossé sur la Draft, on savait que c’était le joueur qu’il fallait, et on a été très chanceux qu’il nous revienne en 3e position. Des qualités comme ça pour quelqu’un de sa taille, ils ne sont pas beaucoup à pouvoir en faire autant. Et il le fait au rythme du match. Il accepte tous les défis. Il a été impressionnant ce soir. »