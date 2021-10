Evan Mobley, un Cavalier qui progresse au galop

Il aura donc fallu « attendre » sa quatrième sortie pour voir le n°3 de la dernière Draft, Evan Mobley, réussir un double-double, à 15 points, 10 rebonds, plus 4 passes, 3 contres et 2 interceptions dans une défaite sur le fil de ses Cavs face aux Bulls.

Il avait déjà frôlé le double-double lors de son deuxième match, face à Atlanta, à 8 points et 12 rebonds, mais, dimanche soir contre Chicago, Evan Mobley a commencé à trouver son rythme.

« J’ai l’impression d’avoir laissé le jeu venir à moi », avoue-t-il dans The Athletic. « J’ai essayé de ne pas trop forcer les choses. J’ai simplement joué mon jeu, et j’ai été récompensé. Donc je le laisse venir les choses à moi. »

À l’image de son premier tir manqué, un alley-oop lancé par Isaac Okoro, mais bientôt enfourné dans le cercle sur la deuxième tentative, Evan Mobley arrive à rectifier le tir dès qu’il a une seconde chance. Issu de la génération « one-and-done », il a beaucoup de choses à apprendre mais, visiblement, le garçon comprend vite !

« Je ne veux pas en faire des caisses, mais ses instincts défensifs sont extrêmement rares pour un joueur de son âge et de son niveau d’expérience », s’enthousiasme son coach, JB Bickerstaff. « Sa compréhension du jeu et son placement et le fait qu’il sache ce qu’il doit faire pour la suite, c’est phénoménal. Il faut remercier son père qui l’a coaché dans son enfance, parce qu’il lui a appris à jouer comme il faut et comment bien analyser le jeu. pour toujours avoir un coup d’avance. »

« On va faire attention à ne pas lui donner trop de responsabilités trop rapidement »

Aussi bien capable de lire une passe de alley-oop, que de contrer Zach LaVine et DeMar DeRozan ou de mettre Lonzo Ball dans le vent avec un dribble dans le dos parfaitement senti, Evan Mobley a déjà conquis ses coéquipiers. Sa polyvalence est la qualité qui revient le plus souvent. Mais aussi son potentiel en défense !

« Il a les instincts défensifs et beaucoup d’envergure, et comme il peut sauter rapidement, je pense que ça sera très difficile de scorer face à lui », ajoute Lauri Markkanen. « Il va être un très, très bon joueur. Il est déjà très bon mais il va continuer à s’améliorer. Je suis fier de sa manière de travailler et plus ça va aller, mieux ça sera. On n’a pas encore commencé la saison régulière, et il a déjà tellement progressé. J’ai hâte de voir ce qu’il va pouvoir faire. »

À 16 points, 9 rebonds, 3 contres, 2 passes et 1 interception de moyenne avec USC l’an passé, Evan Mobley a dominé sur plusieurs tableaux. Sa polyvalence doit également être un de ses points forts au niveau supérieur.

« Ce n’est pas un joueur unidimensionnel. Ce sera un gars qui va mettre une tonne de pression sur ses adversaires des deux côtés du terrain, et pour un long moment, avec les qualités qu’il possède », poursuit JB Bickerstaff. « On peut construire là-dessus. On va faire attention à ne pas lui donner trop de responsabilités trop rapidement, mais je pense que son jeu nous dira quand c’est trop. On ne veut pas lui mettre une tonne de pression sur les épaules. On joue en équipe. On est en train de construire cette équipe et le talent remonte toujours à la surface. »

« On dirait que ce sont deux saisons différentes. Mais il n’y a eu qu’une semaine entre les deux ! »

Face à Chicago, ça s’est confirmé pour Evan Mobley qui a scoré 13 de ses 15 points en deuxième mi-temps, après un autre petit discours de recadrage de son coach. Si timide en début de camp, il commence à trouver sa voie.

« Je pense que je progresse en tant que joueur, j’ai fait de gros progrès dans certains domaines. [Sur ce quatrième match], j’ai fait pas mal de choses dans différents domaines : le contre, faciliter le jeu, le scoring. J’essaie simplement de travailler mon jeu et d’ajouter différentes choses au fur et à mesure de l’année. Je pense avoir déjà bien progressé. »

Expert en jeunes talents, après avoir fait passer les Donovan Mitchell, Devin Booker ou autre D’Angelo Russell dans la dimension All-Star, Ricky Rubio est pour le moment très impressionné par son nouveau rookie à Cleveland.

« Je pense qu’il a beaucoup de potentiel vu sa manière de jouer, et vu comment il aborde chaque entraînement », conclut l’Espagnol. « Son temps viendra. Il y aura des obstacles. Mais quand on voit la vidéo de sa performance au premier match et celle contre Chicago [dimanche dernier], on dirait que ce sont deux saisons différentes. Mais il n’y a eu qu’une semaine entre les deux ! C’est dire la vitesse à laquelle il assimile les choses. Il peut tout faire pour l’équipe et c’est donc une très bonne nouvelle de voir combien il a progressé en une semaine. »