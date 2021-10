Ricky Rubio prêt à aider Darius Garland à devenir All-Star

Revenu dans le Minnesota la saison dernière, là où sa carrière NBA avait commencé, Ricky Rubio pouvait d’une certaine manière boucler la boucle, à défaut de jouer des matchs importants et viser les playoffs. Mais, de nouveau échangé durant l’été, Rubio a atterri à Cleveland dans un nouveau projet de reconstruction du sol au plafond.

Pour les jeunes Cavalierss, c’est une arrivée importante. Aux côtés de Kevin Love, l’ultime représentant des heures de gloire de Cleveland, Rubio est un autre vétéran sur lequel les jeunes joueurs peuvent se reposer.

« Si tu vois ce qu’il a fait à Utah, avec Phoenix dans la Bulle, même à Minnesota. Ses coéquipiers parlent toujours en bien de lui et combien il les a aidés », apprécie JB Bickerstaff dans The Akron Beacon Journal. « C’est pour ça que je suis content qu’il soit avec nous. Je crois qu’il est un meneur titulaire dans cette ligue. Il veut que cette saison soit la meilleure de sa carrière et on va tout faire pour l’aider à y arriver. »

Coéquipier de D’Angelo Russell à Minny, mais aussi de Devin Booker et Donovan Mitchell avant ça, respectivement à Phoenix et Utah, Rubio est en quelque sorte devenu l’homme qui murmurait à l’oreille des jeunes ou des futurs All-Stars. A Cleveland, c’est Darius Garland qui semble le prochain sur la liste.

« Oui, bien sûr, tout le crédit me revient. Ils n’auraient jamais été All-Stars sans moi », se marre Rubio. « Non, mais j’ai eu de la chance de jouer avec des joueurs comme Donovan et Book, des gars qui sont vraiment à part. Je leur ai simplement amené mon expérience. Je fais ça depuis que je suis jeune, je rends mes coéquipiers meilleurs et je vais essayer de le faire cette année encore. Mais c’est plus à eux de me demander. Ils n’écouteront pas vraiment tant qu’ils ne demandent pas ou n’en ont pas besoin. Tu peux dire beaucoup de choses mais le message ne sera reçu que quand ils seront prêts. »

Un puits de science

Encore excellent avec la sélection espagnole cet été à Tokyo, notamment auteur d’un carton à 38 points face au Team USA en quarts de finale, Rubio effectue sa onzième rentrée dans la Grande Ligue. Professionnel depuis l’âge tendre de 14 ans à Badalone, le meneur ibère a une sacrée expérience derrière lui.

« Pour moi, tu ne peux pas sauter d’étapes. Il n’y a que peu de joueurs qui deviennent All-Stars dès leur première ou deuxième année. Ça prend du temps de bien maîtriser son talent sur le terrain. Darius a vraiment fait d’immense progrès sa deuxième année. Est-ce que sa progression s’arrête là ? C’est à lui de le décider. Bien sûr, on va l’y aider mais c’est à lui de vraiment le vouloir et ne pas se satisfaire de ce qu’il est devenu l’an passé. »

Invité cet été à faire partie de la Select Team qui s’est entraînée avec le Team USA, Garland a joliment progressé la saison passée en postant des moyennes à 17 points, 6 passes et 2 rebonds de moyenne (contre 12 points, 4 passes, 2 rebonds la précédente). A 21 ans seulement, Garland a hâte de pouvoir briller sur les passes lumineuses de « Tricky Ricky ».

« Ricky a joué beaucoup de matchs à tout un tas de niveaux différents. C’est vraiment cool de l’entendre parler et d’avoir son point de vue sur le jeu. Il a aidé beaucoup de jeunes arrières dans cette ligue, D’Angelo Russell, Devin Booker, et maintenant, ils sont All-Stars. Je veux qu’il me pousse. Je suis très content de l’avoir avec nous dans les vestiaires au quotidien. Je vais lui poser un tas de questions cette saison. »