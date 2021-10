Les Cavaliers veulent se montrer patients avec Evan Mobley

Si Collin Sexton et surtout Darius Garland semblent clairement avoir récupéré les clés de la franchise, les Cavaliers peuvent également s’appuyer sur plusieurs jeunes joueurs à fort potentiel, derrière leur « back-court » titulaire. À commencer, évidemment, par le 3e choix de la dernière Draft, Evan Mobley.

Rapidement comparé à Chris Bosh par de nombreux observateurs, l’intérieur de 20 ans est appelé à incarner l’avenir des Cavs dans la raquette. D’ici là, et à deux semaines de ses grands débuts en NBA, il doit d’abord s’habituer à une toute nouvelle ligue, bien différente de ce qu’il a pu connaître par le passé.

« C’est très différent de l’université et il faut s’y adapter », remarquait-il, au niveau notamment de la vitesse de jeu, pour Cleveland.com. « Mais j’ai la sensation que je m’y adapte plutôt vite et bien. Je me sens prêt à jouer et à affronter tout ce qui se présente devant moi. Je vais simplement prendre les choses les unes après les autres et faire de mon mieux. »

Gagner pour accélérer le processus de développement

En concurrence avec Lauri Markkanen et Kevin Love, pour obtenir un maximum de temps de jeu au poste 4, Evan Mobley semble en tout cas partir avec une longueur d’avance aux yeux de son coach, J.B. Bickerstaff, pour ce qui est de ce statut de titulaire. Mais, qu’il sorte ou non du banc, le principal intéressé cherche avant tout à gagner avec sa nouvelle formation, pourtant attendue très bas dans les prédictions.

« Je veux simplement jouer et faire sentir ma présence, en espérant que nous gagnions un maximum de matchs tout au long de la saison », livrait-il. « Nous gravissons les échelons. Nous avons beaucoup de bons éléments et nous pouvons réellement faire quelque chose dès cette année. Nous pouvons surprendre un paquet de franchises et je suis excité à l’idée d’y arriver. »

Rempli de certitudes et de détermination, Evan Mobley possède en prime la confiance de J.B. Bickerstaff, qui voit en lui l’un des visages de la NBA de demain. En plus d’être, dès aujourd’hui, un élément important de la rotation des Cavaliers.

« Nous sommes persuadés qu’il peut devenir un sacré joueur, à court terme et sur le long terme », confiait ainsi l’entraîneur des Cavs. « Il va connaître quelques accrocs sur son chemin, comme n’importe quel rookie qui doit s’adapter quotidiennement au calendrier et à ses adversaires, mais ça va être une aventure amusante pour lui. Mais ce que je sais, c’est qu’il est persévérant et qu’il ne s’arrête jamais avant de réussir ce qu’il entreprend. Il adore relever des défis. »

Objectif communication

Justement, l’un des principaux défis d’Evan Mobley sera de s’imposer comme le capitaine de la défense de Cleveland, en souffrance la saison dernière (112.1 points encaissés sur 100 possessions, le 25e total de la ligue). En compagnie, notamment, de Jarrett Allen, son partenaire annoncé dans la raquette de l’Ohio.

« Je vois tout en défense », jugeait l’ancien pensionnaire d’USC, à qui il a été demandé de prendre du muscle cet été. « Donc je me contente de parler et de m’exprimer suffisamment fort, pour que mes coéquipiers et la défense aient conscience que je suis là. »

La communication sera forcément primordiale pour mener à bien cette mission et, par conséquent, devenir le relais de J.B. Bickerstaff sur le terrain. Un rôle qui appartenait par le passé à Larry Nance Jr, désormais chez les Blazers.

« Il comprend les choses très rapidement », soulignait le coach des Cavs, séduit par le Q.I. basket de son jeune joueur. « Vous lui dites une fois et il peut déjà l’expliquer aux autres. C’est dire à quel point il comprend vite. »

L’intérieur d’aujourd’hui mais, surtout, de demain

Pour autant, même si Evan Mobley ne cesse d’impressionner dirigeants, entraîneurs et coéquipiers, les Cavaliers ne souhaitent pas aller trop vite avec lui, car il ne reste qu’un rookie, âgé de seulement 20 ans. Le plus important étant la progression individuelle du natif de San Diego, dans un groupe où il aura toutefois des opportunités.

« C’est quelqu’un de fier et il a beaucoup d’attentes, élevées, vis-à-vis de lui-même », concédait à ce propos le GM de la franchise, Koby Altman. « Ce qui est génial, c’est qu’il arrive dans un environnement où il y a beaucoup d’autres jeunes talents et le poids de la franchise ne sera pas directement sur ses épaules. Donc ça va lui permettre d’évoluer en tant que joueur. »

Même son de cloche chez J.B. Bickerstaff, qui s’évertuera quant à lui à mettre le prometteur Evan Mobley « en position de réussir », à la fois aux postes 4 et 5, sans trop le solliciter non plus.

« [Nous voulons] lui donner la possibilité de montrer ses qualités et de jouer sur ses forces, pour ensuite construire à partir de là. Nous allons faire attention avec lui, en ne lui en demandant pas trop, trop vite, car nous ne voulons pas qu’il ait trop de pression sur les épaules », concluait le coach de Cleveland.