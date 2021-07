Evan Mobley pense être la star de demain

Globalement annoncé à la 3e de la place de la Draft, derrière Cade Cunningham et Jalen Green, Evan Mobley a de grandes chances de rejoindre les Cavaliers. À moins que Cleveland ne fasse l’impasse, et que Toronto saute sur l’occasion pour en faire son pivot pour les années à venir. Pour l’intéressé, peu importe…

« Je veux juste une équipe qui croit vraiment en moi, et qui croit que je peux devenir un joueur d’impact à mon arrivée en NBA » a expliqué Evan Mobley à USA Today. « Ce serait sans doute l’aspect le plus important : croire en moi et essayer de me former à être un meilleur joueur. »

Meilleur rebondeur et contreur de la Pac-12 sous les couleurs d’USC, le freshman est devenu le premier joueur de sa fac’ à rafler toutes les récompenses individuelles de sa conférence. Et à quatre jours de la Draft, il se voit en star de demain, ou en « generational player » comme on dit outre-Atlantique.

« Je pense que je serai le joueur de ma génération, un joueur comme personne n’en aura vu auparavant. C’est ce que je veux être » avance-t-il, avant d’énumérer ses qualités : « Mon agilité, ma taille et mon envergure et ma présence défensive sont les premières choses qui me rendent différent. J’ai le sentiment de pouvoir défendre sur toutes les positions, et j’ai de très bons appuis. »

Et quand on l’interroge sur d’éventuelles comparaisons avec des joueurs actuels, il ne donne aucun nom.

« Je ne dirais pas que que je suis une parfaite comparaison de quelqu’un. Mon jeu, c’est mon jeu. Je suis déjà très motivé à l’idée d’arriver en NBA, et d’être un joueur d’impact quelle soit l’équipe où j’atterris. »