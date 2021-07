Evan Mobley prêt à tout casser avec les Cavaliers

Sans surprise, et même si les Cavs n’ont pu s’entretenir avec lui dans le processus pré-Draft, Cleveland a donc choisi Evan Mobley avec son troisième choix. Ce dernier n’avait effectué qu’un seul workout, avec les Pistons, estimant avec son entourage qu’il était le meilleur potentiel de la Draft et donc promis au premier choix, détenu par Detroit.

Voilà qui donne une première indication sur l’ambition du joueur. Pour le reste, Cleveland a enquêté auprès de ses anciens entraîneurs en AAU, au lycée et à la fac’ pour en savoir plus sur sa personnalité.

« Nous avons estimé que nous avions suffisamment d’informations et que nous le connaissions suffisamment bien, qu’il avait du caractère, que la famille était top. Nous avions suffisamment d’informations pour nous sentir à l’aise pour le prendre même s’il n’est pas venu à Cleveland pour s’entraîner », explique Koby Altman, GM du club.

Cleveland recherchait un joueur très ambitieux

Son coach à USC, Andy Enfield, a sans doute été un bon VRP, lui qui avait glissé au Los Angeles Times que l’intérieur de 2m13 était « la superstar la plus altruiste que nous ayons jamais entraînée », ajoutant que l’envie de gagner était également ce qui le caractérisait. Sur ce point, Evan Mobley n’a pas trahi sa réputation dès sa sélection officialisée, annonçant qu’il arrivait pour tout rafler.

« Je suis juste ici pour être le meilleur joueur, la meilleure personne que je puisse être pour les Cavaliers. Je suis ici pour montrer ce que j’ai, en espérant être Rookie de l’année, Rookie du mois autant de fois que je le peux. Le Rookie Game est aussi un objectif, définitivement. Je vais essayer de tout avoir ».

C’est aussi cette personnalité ambitieuse qui a eu le don de séduire le « front office » des Cavaliers, désireux de récupérer un joueur d’impact après avoir écarté la possibilité d’échanger son pick.

« Nous voulons ce niveau élevé d’ambition, nous voulons cette haute estime de soi. Nous voulons fixer les objectifs très, très haut. Nous avons eu des succès incroyables dans cette organisation et c’est vraiment, vraiment difficile, vous avez besoin de grands talents pour y arriver. Il a de grands espoirs et de grandes aspirations et nous sommes à ses côtés », a ajouté Koby Altman.

Le profil parfait pour le plan des Cavs

Sur le plan du jeu, Cleveland va doter son effectif d’un nouveau joueur à même d’intégrer le noyau de jeunes comme Darius Garland, Collin Sexton, Isaac Okoro et Jarrett Allen.

Un joueur d’une grande mobilité pour sa taille qui colle donc au projet de jeu des Cavs.

« Je suis juste un jeune joueur de plus qui peut courir avec eux », a glissé Evan Mobley. « Beaucoup d’entre eux sont de jeunes athlètes, rapides. Je suis rapide, et je suis un athlète. J’ai donc l’impression que toute cette équipe, avec Jarrett Allen, peut embêter beaucoup d’équipes et courir beaucoup ».

Avec son gabarit longiligne, comme lui, la présence de Jarrett Allen, pour l’heure free agent protégé, sera également un élément important pour Evan Mobley.

« Jarrett Allen est un grand joueur. Je sens que je peux apprendre beaucoup de lui », a-t-il insisté. « Il est dans la ligue depuis un moment. Je sens que nous pouvons certainement faire des dégâts dans la ligue au cours de la saison à venir ».