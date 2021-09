Lauri Markkanen bien content d’ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière à Cleveland

Récupéré par Cleveland après deux saisons difficiles chez les Bulls, Lauri Markkanen est heureux de changer d’air. Même si les Cavs ne font pas vraiment partie des cadors de leur conférence, l’ailier finlandais est content de pouvoir tourner la page pour se projeter dans un nouveau chapitre de sa jeune carrière.

« Je suis content. Arriver dans une nouvelle franchise, c’est toujours excitant », affirme Lauri Markkanen dansThe Athletic. « Ça va prendre du temps pour m’habituer à certaines choses et vivre à Cleveland mais je suis content d’être là et d’avoir l’opportunité de jouer ici. On a fait bon voyage depuis Chicago hier. Tout est en place pour le déménagement. J’ai hâte d’ouvrir ce nouveau chapitre. »

« Il veut que je sois moi-même, que je joue mon jeu comme je sais le faire »

Après avoir affiché de belles promesses lors de ses deux premières saisons dans la Ligue, passant notamment de 15 à 19 points de moyenne, Lauri Markkanen a en revanche connu des blessures et des remises en question par la suite, avec une rétrogradation dans la hiérarchie des Bulls la saison passée.

Remisé sur le banc pour la première fois de sa carrière NBA, il a évidemment eu du mal à l’accepter dans un premier temps. Avec un peu de recul, il considère désormais que c’était un mal pour un bien.

« C’était différent. Tu as toujours des attentes élevées pour toi-même, et si tu ne joues pas bien, ça peut devenir difficile. Et puis, il y a des changements de joueurs et des changements de rôles en cours de route. Tout ça combiné a fait que j’ai eu des moments difficiles mais je peux maintenant me retourner et être heureux que ça me soit arrivé car ça m’a fait grandir en tant que joueur ces deux dernières années. Je ne le changerais pas, ça a fait de moi qui je suis aujourd’hui. »

Se déclarant donc plus mûr, Lauri Markkanen se projette encore plus volontiers dans le nouveau projet qui se présente à lui, chez des Cavs qui cherchent également à repartir de l’avant après plusieurs saisons dans les tréfonds de la conférence Est. Après ses premières discussions avec JB Bickerstaff, le Finlandais est enthousiaste.

« Il veut que je sois moi-même, que je joue mon jeu comme je sais le faire. Je sais ce dont je suis capable et je suis heureux qu’il le voie aussi. Il veut que je sois agressif et que je joue l’esprit libre. De simplement faire les bons choix. On a un bon groupe de gars. Je pense que l’on va bien s’entendre. Je suis impatient de passer plus de temps avec le coach pour pouvoir discuter plus en détails. »

« Je n’ai rien contre Chicago. J’arrive ici et je veux prendre un nouveau départ »

Intérieur capable de s’écarter à 3-points, Lauri Markkanen a certes terminé avec sa pire production en carrière la saison passée, sous les 14 points, mais il a tout de même établi des records d’adresse à 48% au global et 40% à 3-points.

Une tendance qu’il voudra confirmer avec sa nouvelle équipe de l’Ohio, où il se prépare à retrouver un rôle plus important au scoring, mais également à la création.

« Je fais 2m13 mais je pense pouvoir faire beaucoup de choses différentes. Je ne suis pas seulement un gars qui joue au poste bas. Je ne suis pas seulement un shooteur à 3-points. Je shoote plus à 3-points mais je pense pouvoir faire d’autres choses, comme de partir en dribble ou créer pour les autres. C’est ce que j’espère pouvoir apporter à l’équipe. Je veux simplement être actif des deux côtés du terrain. Je veux faire les bons choix et rester agressif. »

Coupé dans son élan à Chicago, notamment durant la pige de Jim Boylen, Lauri Markkanen n’a pas l’intention de mettre de l’huile sur le feu avec les Bulls. Il est content de tourner la page pour se concentrer sur ses nouveaux objectifs. Et, avec les Cavs, il y a du pain sur la planche !

« Je n’ai rien contre Chicago. J’arrive ici et je veux prendre un nouveau départ. Je veux montrer à tout le monde, mais surtout à mes coéquipiers et à moi-même, que je peux jouer à haut niveau tous les jours. »