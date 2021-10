Auteur de son premier double-double, Evan Mobley continue d’impressionner

Avec 17 points, 9 rebonds, 6 passes, 1 contre et 1 interception en 38 minutes, Evan Mobley avait pour ainsi dire réussi un match parfait pour sa première sortie en saison régulière, sauf pour la victoire finale.

Samedi soir, pour la réception des Hawks, l’intérieur rookie des Cavs a donné le ton d’entrée en allant bâcher Bogdan Bogdanovic. Avec 17 points, 11 rebonds et 4 contres, il a non seulement engrangé son premier double-double en carrière, mais il a bien aidé Cleveland à ouvrir son compteur de victoires, face à un gros poisson de sa conférence pour ne rien gâcher.

« C’est un futur grand », s’enthousiasme JB Bickerstaff sur Cleveland.com. « J’essaye vraiment de contrôler mes attentes avec lui mais il continue de m’époustoufler. »

Utilisé aux côtés de Jarrett Allen dans une défense de zone, Evan Mobley a été impérial avec ses 4 contres et ses 11 rebonds. Ce dispositif défensif devrait être reproduit à l’avenir pour les Cavs qui peuvent ainsi profiter de leur secteur intérieur plutôt fourni, dont le jeune Mobley qui peut déployer toute sa polyvalence. À l’image d’un jeune Kevin Garnett…

« C’est une zone utilisée par Flip Saunders que j’ai beaucoup vue quand j’étais à Minnesota’, reprend JB Bickerstaff. « En voyant la capacité d’Evan à se déplacer, ça m’a fait penser à KG qui était placé en haut de la zone. Ce n’est pas une position facile à tenir. Il faut aussi bien gérer et annoncer ce qui se passe devant toi, que bien savoir ce qui se passe derrière. Mais avec lui, tu lui dis quelque chose et il le fait directement. Ce n’est pas commun pour les jeunes joueurs. »

« Il va faire partie d’un paquet de meilleurs cinq défensif dans sa carrière »

Véritable « éponge » comme on aime à le dire sur le circuit, Evan Mobley impressionne tout son monde pour ses premiers pas dans la Grande Ligue. Pas forcément habitué aux défenses de zone, le rookie s’est facilement adapté. Au contraire des Hawks qui n’ont pas trouvé de solution face à cette défense tentaculaire des Cavs.

« J’ai le sentiment que ça a vraiment fait basculer le match. Ils ne savaient pas quoi faire et ça a ralenti le match en notre faveur. La zone a bien fonctionné pour nous. Je pense qu’on devrait l’utiliser à nouveau cette saison », a confirmé Evan Mobley avant de préciser sa pensée. « C’est vraiment sympa, de pouvoir bouger comme ça sans avoir un joueur à défendre. Simplement de suivre le mouvement de ballon et essayer de créer quelque chose. Il suffit de suivre le ballon partout où il va, ce n’est pas trop difficile. Ça peut devenir fatigant de bouger dans tous ces spots mais on a fait du bon boulot pour communiquer et rester connectés. C’est difficile pour l’attaque adverse car je me retrouve à beaucoup d’endroits différents. »

L’optimisme est de mise dans l’Ohio car Evan Mobley semble effectivement capable de tout (bien) faire. Mettez-le en plein milieu de votre défense de zone et il va empêcher l’accès au cercle, placez-le en face de Trae Young et il va réussir à bouger ses pieds suffisamment vite pour tenir le duel et contrer le meneur de poche des Hawks. Et quand il gobe le rebond, il peut lui-même lancer la contre-attaque…

« Cela va être un gars qui finit en double-double à chaque match », assure Kevin Love. « Il a un immense avenir devant lui. Il va faire partie d’un paquet de meilleurs cinq défensifs dans sa carrière. Il ne fait que commencer. »

« J’essaie de jouer mon jeu et de prendre des éléments de chacun d’entre eux »

Héros du match et vétéran respecté de tous, Ricky Rubio ne peut pas non plus ignorer le talent immense de son jeune coéquipier. Et on peut être sûr que le meneur ibère sera toujours présent pour délivrer ses conseils avisés à son cadet.

« Evan va être un très bon joueur« , ajoute Ricky Rubio. « Mais il y a aussi beaucoup de joueurs qui sont arrivés et ont réussi une très belle première saison, mais qui se sont ensuite perdus parce qu’ils n’ont pas obtenu l’aide nécessaire. Il n’y a personne dans cette ligue qui peut s’en sortir tout seul. Il faut qu’il y ait des vétérans autour. »

Au bout de trois matchs, Evan Mobley a déjà mis tout le monde dans sa poche. Exposé à des vidéos de Kevin Garnett, Anthony Davis, Dirk Nowitzki ou encore Giannis Antetokounmpo par son coaching staff, l’ancien d’USC compte bien garder son identité de jeu. Mais s’inspirer des meilleurs ne peut pas faire de mal non plus, hein !

« On me demande de m’inspirer d’eux mais je sais que je suis mon propre joueur. Il s’agit toujours de moi. J’essaie de jouer mon jeu et de prendre des éléments de chacun d’entre eux. Mais en fin de compte, je dois rester moi-même et jouer comme je sais le faire. »