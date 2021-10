Scottie Barnes remporte son duel de rookies face à Jalen Suggs

Avec 17 points et 8 rebonds de moyenne sur ce début de saison, Scottie Barnes fait mieux que répondre aux attentes placées en lui par les Raptors, qui l’ont sélectionné avec le 4e choix de la dernière Draft.

Vendredi soir, face à celui que beaucoup d’observateurs attendaient précisément à cette 4e place de la Draft, Jalen Suggs, Scottie Barnes a de nouveau montré pourquoi Toronto a misé sur lui.

Trois dribbles pour traverser le terrain !

Avec 19 de ses 21 points en première mi-temps et une mémorable traversée du terrain en trois dribbles conclu sur un dunk énorme à une main, il a encore fait tourner des têtes. Pour le plus grand plaisir de son coach, Nick Nurse.

« Ils avaient choisi dans leur plan de jeu de le laisser prendre ces tirs et il a continué à les prendre les uns après les autres. J’adore ! »

Laissé libre à mi-distance par la défense du Magic, Scottie Barnes a effectivement sanctionné avec un très propre 9/14 aux tirs, dans la lignée de son début de saison à 56% de réussite aux tirs.

« [Coach Nurse] me répète tous les jours que je dois attaquer le cercle, être plus physique, pénétrer encore plus agressivement et d’essayer de trouver ce type de tirs. »

L’ailier rookie s’est exécuté et, s’il a été bien plus discret en deuxième mi-temps, Scottie Barnes a de nouveau été un joueur majeur dans cette deuxième victoire de rang des Raptors qui reviennent à l’équilibre (3-3) au bilan.

« Vous voyez les choses qu’il peut faire sur le terrain », ajoute Gary Trent Jr. dans le Toronto Sun. « C’est incroyable, comment il va dunker sur transition, comment il trouve les gars, comment il défend. Il fait tout pour notre équipe et il nous aide à gagner des matchs. »

Comparé au « Greek Freak »

Même ses adversaires ne pouvaient qu’admirer les ravages causés par ce rookie explosif et bondissant.

« Scott, c’est un joueur avec un gros moteur, avec beaucoup d’intensité, et très polyvalent. C’est ce qu’il apporte à la table des Raptors », a bien dû avouer Jamahl Mosley.

Partageant un moment de complicité après le match, avec la pose pour la postérité, Scottie Barnes et Jalen Suggs se sont quittés dos à dos statistiquement, tous deux à 21 unités, et bons amis malgré une fin de match tendue, notamment par l’apport du rookie d’Orlando, auteur d’une action à 4-points pour revenir dans le « crunch ».

« Scottie, c’est le meilleur », sourit Jalen Suggs. « C’est un authentique frère pour moi. Je suis simplement fier de le voir réussir comme ça au plus haut niveau. »

Après six matchs joués, Scottie Barnes n’en finit plus de s’attirer les louanges de tous ceux qui croisent son chemin. Déjà comparé par les fans des Raptors à Giannis Antetokounmpo pour son envergure, ses qualités athlétiques et sa capacité à vite remonter le terrain, l’ancien de Florida State (20 ans seulement) fait saliver tout Toronto.