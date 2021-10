Scottie Barnes montre (déjà) les crocs

Annoncé comme un projet à long terme chez les Raptors, Scottie Barnes ne tarde pourtant pas à faire parler de lui avec le club canadien. Après un premier match perdu et mitigé (12 points et 9 rebonds, mais à 5/13 aux tirs et avec 6 pertes de balle) face aux Wizards, le rookie de 20 ans a cartonné pour son second, remporté face aux Celtics.

Avec ses 25 points et 13 rebonds au compteur, à 11/17 aux tirs, Scottie Barnes a effectivement sorti le grand jeu contre les deux All-Stars que sont Jayson Tatum et Jaylen Brown, de leur côté bien moins étincelants (18 points pour le premier, 9 pour le second). Le genre de prestation qui booste sa confiance en soi et qui ravit son coach.

« Je l’ai trouvé excellent, il a fait un très bon match », estimait ainsi Nick Nurse, à SportsNet. « Ce que j’ai le plus apprécié, c’est qu’il a beaucoup joué près du cercle, avec ses claquettes, ses coupes vers le panier et ses pénétrations. Nous voulons qu’il puisse utiliser sa taille et son envergure. »

Et l’entraîneur de Toronto de comparer les performances aux antipodes de Scottie Barnes, beaucoup plus agressif et actif entre sa première et sa deuxième rencontre. Et personne n’a pu répondre à son intensité physique, chez les C’s.

« Il a surtout semblé bien meilleur dans la gestion du tempo », analysait Nick Nurse, dans les colonnes de Sports Illustrated. « Il a joué avec bien plus de calme et de sang-froid, il a été patient, il est allé près du cercle et il a pris quelques shoots, quand la défense l’a laissé seul. Il a joué à son rythme, finalement. […] Entre les deux matchs, je lui avais dit qu’il s’était bien débrouillé et qu’il devait continuer de faire ce qu’il faisait. »

Pas nécessairement réputé pour ses qualités de scoreur, à sa sortie de l’université de Florida State, Scottie Barnes a pour le moins impressionné dans ce domaine, contre Boston. Il faut dire que ses défenseurs, visiblement un peu trop confiants, n’ont pas respecté son shoot, lui laissant trop d’espace en attaque, à mi-distance voire à 3-points.

« Si [la défense] me donne des shoots ouverts, je vais les prendre, sans la moindre hésitation », racontait le 4e choix de la dernière Draft. « J’ai joué dur tout au long du match et ça m’aide à jouer de manière plus libérée. J’ai trouvé que nous avions mieux fait circuler la balle, ça nous a offert davantage de possibilités et ça m’a parfois permis d’avoir le ballon entre les mains, de marquer des points. »

Leader dans l’âme, Scottie Barnes représente avant tout l’avenir des Raptors, mais déjà le présent de la franchise canadienne. Et ce qui surprend le plus chez l’ailier de Toronto, c’est cette impression de sérénité qui se dégage chez lui et qui le ferait presque passer pour un vétéran, malgré son jeune âge et son inexpérience globale.