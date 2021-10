Stats & Highlights | Les Bulls et les Nuggets enchaînent, les Raptors enfoncent les Celtics

Après leur gros match à New York en double prolongation, les Celtics ont encore connu la défaite, à domicile face à Toronto, mais cette fois, pas de rencontre disputée mais bien une sévère gifle. Toujours au rayon fessée, le Thunder a de nouveau été écrasé contre Houston.

Pour les Bulls, les Hornets et les Nuggets, c’est bien plus joyeux puisque les trois franchises ont remporté un deuxième match de suite et sont toujours invaincues.

Cleveland – Charlotte : 112-123

Un coup d’accélérateur, placé au bon moment, est suffisant pour les Hornets. Après trois quart-temps équilibrés, Miles Bridges (30 points) et sa bande sont montés d’un cran en défense dans le dernier acte et les Cavaliers n’ont pas réussi à suivre.

En moins de quatre minutes, Ricky Rubio et ses coéquipiers perdent sept ballons ! Bridges et Gordon Hayward frappent de loin et les Hornets profitent de ces munitions gratuites pour passer un 19-2 fatal à Cleveland.

Cavaliers / 112 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval L. Markkanen 34 5/11 2/5 1/2 1 4 5 2 1 0 0 0 -9 13 13 J. Allen 27 5/6 0/0 1/1 0 4 4 2 4 0 2 0 -6 11 14 E. Mobley 32 4/7 0/0 5/6 1 4 5 2 2 2 4 2 -7 13 16 R. Rubio 28 5/12 3/6 2/2 1 1 2 10 1 2 6 0 -9 15 16 C. Sexton 35 13/21 2/7 5/5 1 3 4 1 3 2 3 0 -5 33 29 K. Love 24 2/8 0/3 2/2 1 10 11 4 1 1 1 1 -10 6 16 D. Wade 5 1/3 1/3 0/0 0 1 1 0 0 1 0 0 +1 3 3 L. Stevens 2 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 +3 0 -1 C. Osman 17 4/8 1/4 0/0 0 0 0 3 0 0 0 0 +4 9 8 I. Okoro 25 3/5 0/2 1/2 1 1 2 1 2 0 1 0 -21 7 6 T. Fall 2 0/1 0/0 0/0 1 1 2 0 0 0 1 0 +3 0 0 D. Valentine 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 +3 0 1 R. Nembhard Jr. 2 1/1 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 +3 2 3 K. Pangos 5 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 -5 0 0 Total 43/84 9/31 17/20 7 29 36 26 15 9 18 3 112 Hornets / 123 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval G. Hayward 35 6/12 4/7 2/2 1 0 1 9 3 0 4 1 +21 18 19 M. Bridges 35 13/24 4/9 0/0 3 4 7 0 1 3 1 0 +8 30 28 M. Plumlee 22 3/4 0/0 1/2 2 12 14 1 2 1 3 0 +5 7 18 L. Ball 29 8/12 1/3 0/0 0 3 3 6 3 5 3 0 +3 17 24 T. Rozier 23 1/5 0/2 4/4 0 2 2 2 2 1 3 0 -1 6 4 J. McDaniels 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 0 0 P.J. Washington 24 3/8 0/2 2/2 2 3 5 3 1 0 1 0 +11 8 10 K. Jones 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 2 0 -5 0 -2 J. Thor 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 0 0 C. Martin 22 4/8 0/2 2/2 2 6 8 2 2 2 1 0 +14 10 17 N. Richards 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 0 0 I. Smith 18 1/5 0/0 0/2 1 1 2 8 0 0 0 0 +13 2 6 K. Oubre Jr. 27 9/13 4/7 3/3 0 3 3 1 2 1 0 0 +6 25 26 J. Bouknight 1 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 -5 0 1 Total 48/91 13/32 14/17 11 35 46 32 16 13 18 1 123

Boston – Toronto : 83-115

Tout s’est joué dans le troisième quart-temps. Après une faute technique de Jayson Tatum, et alors que les Celtics sont dans les cordes, menés de 10 points, les hommes d’Ime Udoka réagissent et reviennent à deux points. Sauf qu’ils n’enchaînent pas au point de rester muets pendant cinq possessions de suite.

Toronto en profite pour inscrire 10 points, dont six de suite pour Gary Trent Jr., qui a brillé dans ce troisième acte. Les champions 2019 passent un 20-3 qui tue les Celtics, totalement dominés pour leur première à domicile. Jaylen Brown, magnifique à New York avec 46 points, est redescendu sur terre avec 9 unités.

Celtics / 83 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Tatum 30 8/14 2/4 0/1 0 6 6 4 3 0 5 1 -12 18 17 A. Horford 25 5/12 0/3 1/1 1 10 11 2 1 0 1 4 -7 11 20 R. Williams III 28 4/7 0/0 1/1 3 3 6 0 1 1 2 3 -3 9 14 M. Smart 29 0/6 0/4 0/0 0 0 0 5 2 2 2 2 -12 0 1 J. Brown 28 3/13 0/7 3/4 0 4 4 0 2 0 5 0 +3 9 -3 G. Williams 10 2/3 1/1 0/0 0 1 1 1 1 0 1 1 -13 5 6 J. Hernangomez 4 1/3 1/1 1/2 2 1 3 0 1 0 3 0 -12 4 1 A. Nesmith 4 0/2 0/2 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 -12 0 -1 E. Kanter 5 1/2 0/0 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 -15 2 2 D. Schroder 23 1/4 0/2 2/2 0 4 4 4 2 1 4 0 -5 4 6 P. Pritchard 16 1/4 1/3 0/0 0 2 2 2 2 0 0 0 -30 3 4 J. Richardson 21 4/7 4/4 0/0 2 1 3 0 2 1 0 0 -19 12 13 R. Langford 16 2/5 2/3 0/0 1 0 1 0 2 1 2 0 -23 6 3 Total 32/82 11/34 8/11 10 32 42 19 19 6 25 11 83 Raptors / 115 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval P. Achiuwa 25 6/13 1/2 2/2 3 12 15 0 0 2 0 0 +16 15 25 O. Anunoby 34 4/18 0/5 6/6 4 1 5 3 2 0 1 0 +11 14 7 S. Barnes 35 11/17 1/2 2/2 6 7 13 2 1 0 1 0 +29 25 33 F. VanVleet 37 3/10 2/5 3/3 2 2 4 9 2 3 4 1 +25 11 17 G. Trent Jr. 32 7/13 2/6 4/4 0 3 3 1 3 4 0 0 +21 20 22 C. Boucher 20 4/11 1/6 2/2 1 6 7 0 0 2 1 1 +11 11 13 J. Champagnie 3 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 +7 0 1 K. Birch 21 1/3 0/1 0/0 4 2 6 0 1 2 1 0 +12 2 7 G. Dragic 12 2/6 1/4 0/0 0 1 1 1 2 1 0 0 -1 5 4 M. Flynn 3 0/1 0/0 0/0 0 1 1 1 0 1 0 0 +7 0 2 D. Banton 3 1/2 0/0 0/0 0 0 0 2 0 0 0 0 +7 2 3 S. Mykhailiuk 14 2/5 2/4 2/2 0 3 3 1 2 1 3 0 +11 8 7 I. Bonga 2 1/1 0/0 0/0 1 0 1 2 0 0 0 0 +4 2 5 Total 42/100 10/35 21/21 21 39 60 22 13 16 11 2 115

Houston – Oklahoma City : 124-91

Deux matches et deux fessées pour le Thunder. Comme contre Utah, l’addition est salée pour Shai Gilgeous-Alexander et compagnie. Oklahoma City a surtout cédé à l’intérieur, face à un Christian Wood en grande forme (31 points, 14 rebonds).

Les Rockets ont gagné la bataille sous le cercle et rapidement pris les commandes de la partie, en premier quart-temps. Le match était quasiment plié à la pause (69-47), surtout avec un Thunder à 37 % de réussite au shoot. Jalen Green n’a pas fait beaucoup mieux que contre les Wolves, avec toujours 9 points inscrits.

Rockets / 124 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Tate 28 6/9 2/2 2/2 2 12 14 5 2 1 2 0 +28 16 31 D. Theis 18 1/2 0/1 1/2 0 3 3 0 4 0 0 0 +14 3 4 C. Wood 33 13/19 4/6 1/1 5 9 14 1 2 1 1 3 +26 31 43 K. Porter Jr. 31 7/16 4/8 0/0 0 3 3 10 1 2 2 2 +25 18 24 J. Green 26 4/11 1/5 0/0 0 3 3 2 2 2 2 1 +11 9 8 U. Garuba 6 0/1 0/1 0/0 0 1 1 0 0 0 1 1 +4 0 0 K. Martin Jr. 6 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 1 0 0 0 +4 0 1 D. House Jr. 11 0/2 0/1 2/2 0 3 3 2 0 1 0 0 +4 2 6 D. Nwaba 16 3/7 0/1 0/0 2 5 7 2 0 2 2 1 +3 6 12 A. Sengun 18 3/5 0/2 0/1 1 3 4 1 4 1 6 2 +14 6 5 D.J. Augustin 9 1/3 1/2 0/0 0 0 0 3 1 0 0 0 +4 3 4 E. Gordon 26 7/14 4/6 4/5 0 0 0 1 0 1 0 0 +20 22 16 A. Brooks 6 2/3 1/2 1/1 0 0 0 1 0 0 0 0 +4 6 6 J. Christopher 6 1/3 0/1 0/0 0 2 2 0 1 1 1 0 +4 2 2 Total 48/95 17/38 11/14 10 44 54 29 18 12 17 10 124 Thunder / 91 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval D. Bazley 18 1/7 0/2 3/5 0 6 6 2 1 1 1 1 -27 5 6 L. Dort 27 3/9 1/5 1/2 0 1 1 4 2 2 1 1 -24 8 8 I. Roby 10 1/5 1/1 0/0 0 1 1 0 2 0 1 0 -18 3 -1 S. Gilgeous-Alexander 26 6/15 1/6 0/0 0 4 4 2 1 0 5 0 -27 13 5 J. Giddey 20 2/6 1/3 1/2 1 1 2 4 1 1 1 1 -21 6 8 J. Robinson-Earl 21 1/3 1/2 1/2 1 5 6 0 1 0 1 0 -7 4 6 A. Pokusevski 17 4/9 2/7 0/0 2 5 7 2 2 2 2 0 -3 10 14 K. Williams 22 5/10 2/3 0/0 2 2 4 3 5 0 2 1 -8 12 13 G. Deck 9 0/2 0/1 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1 0 -1 V. Krejci 6 0/2 0/2 2/2 0 1 1 0 0 0 1 0 -4 2 0 D. Favors 10 1/4 0/0 0/0 2 3 5 0 1 0 0 0 -1 2 4 M. Muscala 12 5/7 2/3 1/1 0 2 2 0 0 1 0 0 -6 13 14 T. Mann 13 3/5 2/3 0/2 0 0 0 0 2 0 0 0 -11 8 4 T. Maledon 15 2/2 1/1 0/0 0 0 0 3 2 1 3 0 0 5 6 T. Jerome 15 0/5 0/4 0/0 0 0 0 1 1 1 1 0 -7 0 -4 Total 34/91 14/43 9/16 8 31 39 22 21 9 19 4 91

Chicago – New Orleans : 128-112

Les Bulls ont pu compter sur leur trio Zach LaVine – DeMar DeRozan – Lonzo Ball pour écarter les Pelicans. Le second a lancé Chicago avec huit des douze premiers points de son équipe. De son côté, LaVine était discret. Puis, en milieu de deuxième quart-temps, il commence son show et inscrit 20 points en quelques minutes !

L’équipe de New Orleans, toujours privée de Zion Williamson, est sonnée. LaVine et DeRozan ont inscrit 58 points à eux deux. Enfin, il ne faut pas oublier le match de Ball face à ses anciens coéquipiers puisqu’il a réussi un triple-double avec 17 points, 10 rebonds et 10 passes.

Bulls / 128 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval P. Williams 24 3/5 2/2 0/0 1 3 4 0 4 1 0 0 -4 8 11 D. DeRozan 32 9/20 0/2 8/9 2 4 6 4 2 0 1 0 +15 26 23 N. Vucevic 31 4/11 1/4 1/2 1 3 4 5 2 4 4 2 +10 10 13 L. Ball 35 6/11 3/8 2/2 2 8 10 10 2 3 0 1 +13 17 36 Z. LaVine 32 11/19 6/9 4/5 1 5 6 5 0 0 6 1 +7 32 29 A. Johnson 14 3/3 0/0 2/3 2 6 8 2 1 0 1 0 +10 8 16 D. Jones Jr. 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 0 0 T. Brown Jr. 16 2/4 2/2 0/0 0 2 2 1 0 0 1 0 +3 6 6 T. Bradley 2 1/1 0/0 0/0 0 1 1 0 2 0 1 1 -4 2 3 J. Green 17 4/6 0/1 2/2 1 0 1 1 1 1 0 2 +20 10 13 A. Caruso 29 4/7 0/0 1/2 1 2 3 3 0 0 0 0 +22 9 11 M. Thomas 2 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 0 -1 A. Dosunmu 2 0/1 0/0 0/0 0 1 1 1 0 0 0 0 -4 0 1 Total 47/89 14/28 20/25 11 35 46 32 14 9 14 7 128 Pelicans / 112 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval B. Ingram 34 10/20 2/3 4/5 0 8 8 8 4 0 2 0 -8 26 29 H. Jones 29 3/4 0/0 0/0 0 1 1 3 3 1 2 1 +17 6 9 J. Valanciunas 33 8/11 0/0 2/2 1 7 8 3 2 0 0 1 +3 18 27 D. Graham 30 7/14 6/11 1/2 2 4 6 6 2 0 3 0 +3 21 22 N. Alexander-Walker 32 4/9 3/6 4/4 2 3 5 1 2 4 3 2 +1 15 19 G. Temple 10 1/4 1/2 0/0 1 0 1 0 2 1 0 0 -23 3 2 N. Marshall 13 1/5 0/0 0/0 2 5 7 1 1 1 2 0 -7 2 5 J. Hayes 15 3/5 1/1 2/2 0 2 2 0 2 0 0 1 -19 9 10 K. Lewis Jr. 11 3/8 1/3 0/0 1 1 2 3 0 0 1 0 -9 7 6 T. Satoransky 7 0/2 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 -10 0 -3 T. Murphy III 25 2/5 1/3 0/1 0 2 2 1 2 0 2 0 -28 5 2 Total 42/87 15/29 13/16 9 33 42 26 20 7 16 5 112

Denver – San Antonio : 102-96

Malgré 20 ballons perdus et un très faible 25 % de réussite à 3-pts, les Spurs n’étaient pas loin. Gregg Popovich peut s’en féliciter, ou bien le regretter. Car les Texans ont toujours soufflé sur la nuque des Nuggets, sans jamais les faire tomber.

En début de seconde période, San Antonio passe un 9-0 et prend les commandes au tableau d’affichage. Mais Nikola Jokic, auteur d’un énorme match (32 points, 16 rebonds, 7 passes, 3 interceptions), répond et les Nuggets reprennent les commandes. Ils ne lâcheront plus. Même après un nouveau 10-0 en dernier quart-temps de la part des hommes de Popovich. Facundo Campazzo et Jokic assurent encore un 8-2 pour se donner de l’air, puis Monte Morris va clore les débats dans les dernières secondes.