Avec un super Rudy Gobert, le Jazz enchaîne à Sacramento

Facile vainqueur de leur match d’ouverture face au Thunder (107-86), le Jazz a enchaîné un deuxième succès de rang à Sacramento pour entamer sa nouvelle campagne de la meilleure manière possible (110-101). A domicile, les Kings ont pourtant mené la vie dure au meilleur bilan de la saison passée, avec Harrison Barnes (25 points, 15 rebonds) et Buddy Hield (24 points, 7 rebonds) qui ont longtemps maintenu l’avantage.

Mais la maladresse à 3-points des Kings leur a joué des tours et, en face, le Jazz a fait parler son expérience en haussant son niveau de jeu en 3e, puis en dernier quart. Rudy Gobert (17 points, 20 rebonds) et Donovan Mitchell (27 points, 5 rebonds, 4 passes) ont encore été très solides dans leur rôle respectif, et ils ont été bien soutenus par la triplette Conley – Bogdanovic – Clarkson.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le duel Mitchell – Mitchell. Amis à la ville, le premier ayant accepté d’être le mentor du second, Donovan et Davion Mitchell se retrouvaient pour la première fois dans un match officiel de saison régulière en NBA hier soir. Et ils ne se sont pas fait de cadeaux ! Le public de Sacramento a ainsi rugi de plaisir quand « Off Night » a réussi à piquer le ballon des mains du All-Star du Jazz pour lancer une contre attaque conclue au alley oop.

– L’expérience du Jazz. Contraint de courir après le score en début de match, Utah a fait la différence en deuxième mi-temps, remportée 64-49, grâce à ses deux All Stars qui ont parfaitement assumé leur statut. Gobert (14 points, 10 rebonds) et Mitchell (15 points) ont été excellents dans la fin de match, surtout Gobert qui signe 9 points en 4e quart.

– Les Kings ont déchiré à 3-points. Malgré les efforts d’Harrison Barnes, les Kings ont mal démarré leur soirée derrière l’arc, avec un 3/12 en premier quart. Et cette tendance s’est confirmé tout au long de la partie avec un 2/10 dans l’exercice en 2e quart et un 1/9 dans le dernier quart. Au final, Sacramento pointe à 8/36 avec trois joueurs (Fox, Davis et Mitchell) à 0/4 ou plus…

TOPS/FLOPS

✅ Rudy Gobert. Après son premier match à 16 points et 21 rebonds face à OKC, le pivot tricolore a enchaîné une nouvelle performance maousse costaud dans la peinture : 17 points, 20 rebonds. Toujours aussi monstrueux sous son propre panier, 14 rebonds défensifs, « Gobzilla » a pour le coup réglé la mire sur la ligne de réparation avec un excellent 9/10 aux lancers.

✅ Harrison Barnes. Intenable face à Portland pour le match d’ouverture (36 points dont 8/11 à 3-points), Barnes garde pour le moment le cap en attaque. L’ancien des Warriors a cumulé 25 points et 15 rebonds dans la première défaite de son équipe cette saison. C’est encore lui qui a donné le ton en début de match pour les Kings, mais il a été un peu seul…

✅ Hassan Whiteside. Peut-être remonté face à son ancienne équipe, ou tout simplement motivé de bien faire en ce début de saison, le pivot vétéran a été une influence très positive en sortie de banc pour le Jazz. Il cumule 8 points, 9 rebonds, 1 contre et 1 passe en 16 minutes de jeu. Après avoir réussi 6 points et 10 rebonds à son premier match. De bon augure pour le banc du Jazz.

⛔ Joe Ingles. On est à la fin du premier quart et Davion Mitchell déboule pleine balle en transition, avec le seul Joe Ingles sur son chemin vers le cercle. Le rookie décolle et Ingles le bouscule en l’air. Une action dangereuse qui vaudra une faute flagrante de niveau 2, synonyme d’expulsion. Rugueux mais pas tordu, l’international australien est allé s’excuser auprès de Mitchell avant de rejoindre les vestiaires plus tôt que prévu.

⛔ De’Aaron Fox. Après un solide match inaugural à 27 points, 8 passes pour battre Portland, De’Aaron Fox a eu plus de mal face à la défense du Jazz, terminant à un petit 12 points, 5 passes et 5 interceptions, à 5/19 aux tirs dont 0/5 à 3-points.

L’ACTION DU MATCH

Il reste moins de 4 minutes à jouer et le match est dans la balance. Quelques minutes plus tôt, Tyrese Haliburton a redonné du « momentum » à son équipe en piquant un ballon qu’il va dunker pour le plus grand plaisir des fans, et pour égaliser à 95 partout. Cette fois-ci, c’est Fox qui essaye de trouver Holmes au alley oop mais Gobert s’interpose et détourne le cuir. Conley est à la relance. Il sert O’Neale qui lance aussitôt Gobert au lob. De la défense à l’attaque en une poignée de secondes !

LA SUITE

Sacramento : Les Kings restent à la maison pour la réception des Warriors d’un Steph Curry en grande forme, ce dimanche.

Utah : Le Jazz dispose d’un beau weekend sans match. Retour à l’action mardi, à domicile, face à Denver.