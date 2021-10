Jalen Suggs trahi par son trac

Comme Jalen Green, Jalen Suggs n’a pas passé une soirée de rêve pour son premier match de saison régulière. L’extérieur du Magic a rendu une copie de 10 points à 3/14 au shoot, avec 3 ballons perdus en 30 minutes face aux Spurs.

Il n’a pas été le seul à passer à côté de son match puisqu’Orlando a été écrasé (123-97), mais pour le rookie, la nervosité a pesé. Surtout qu’il n’était pas censé être titulaire, déjà parce qu’il était malade la semaine passée et surtout parce que Gary Harris devait commencer, mais ce dernier a ressenti une douleur pendant l’échauffement.

« Ce n’était pas comme pour les autres matches », reconnaît-il pour l’Orlando Sentinel. « J’avais le trac et une boule au ventre, même si, au fond, ça restait un match de basket. J’ai eu des positions, mais ce n’est pas tombé dedans. »

« L’avantage de cette ligue, c’est qu’il y a un nouveau match le lendemain ou deux jours après »

L’ancien de Gonzaga peut, et doit même, donc vite apprendre une des règles fondamentales de la saison régulière : pas le temps de s’appesantir, un match chasse l’autre.

« L’avantage de cette ligue, c’est qu’il y a un nouveau match le lendemain ou deux jours après », commente-t-il. « Je lui ai dit que c’était le premier match et qu’il en restait 81 », raconte de son côté Wendell Carter Jr. « J’ai ajouté qu’il ne devait pas trop y penser, ne pas être trop dur envers lui-même par rapport à ce premier match. C’est le premier de sa carrière en NBA. Il doit apprendre de cette rencontre, mais ne pas se laisser abattre pour la prochaine. Il faut la voir comme une opportunité d’être meilleur. »

Déjà en difficulté pendant la présaison, où il n’avait tourné qu’à 5 points par match à seulement 27 % de réussite au shoot, le cinquième choix de la dernière Draft est dans le dur pour le moment.

« Le match avançait et je l’ai mis sur le côté, on a parlé ensemble sur sa compréhension du rythme du match », explique Jamahl Mosley. « Il a été très bon pour comprendre les choses et parler de l’attaque, voir des éléments en défense. Il va continuer de maîtriser de mieux en mieux les choses avec son intelligence de jeu. »