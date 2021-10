Jalen Green se heurte à un mur pour sa première

Face à Minnesota, à Minneapolis, les Rockets n’ont pas fait le poids pour leur première sortie officielle de la saison. Houston a pris cher pour son premier match, avec une lourde défaite (124-106) et des Wolves qui se sont bien amusés au dunk.

Dans ce match compliqué, Jalen Green a lui aussi bu la tasse en terminant à 9 points (à 4/14 aux tirs dont 1/6 à 3-points), plus 4 rebonds et 4 passes. Bousculé, le rookie des Rockets a de nouveau pris conscience de l’ampleur de l’écart entre le basket NBA… et tous les autres niveaux qu’il avait connus auparavant.

« C’est la NBA, ce sont des adultes. J’ai 19 ans, mais ce n’est plus le lycée. C’est vraiment la Ligue, une ligue d’hommes », a-t-il soufflé dans le Houston Chronicle. « À chaque match, j’ai le sentiment que tout le monde me rentre dedans parce que je suis rookie. Je suis jeune et ils essaient de venir au contact. C’est normal, c’est de bonne guerre. Je vais encaisser. »

Inscrivant son premier panier en carrière sur un joli lay-up renversé, et enchaînant avec un nouveau numéro en tête de raquette avant d’aller déposer le ballon dans le cercle tout en vélocité, Jalen Green a surtout brillé par ses qualités à la création. À plusieurs reprises, il a bien trouvé Daniel Theis pour deux dunks rageurs.

« Si on se souvient du match [à Toronto], il avait perdu sept ballons. Et ce soir, il a fini à 4 passes et aucune balle perdue. Il y a du progrès », tempère Stephen Silas. « Il commence à trouver sa voie. C’est l’expérience, sa petite expérience, qui parle. Il a fait un pas dans la bonne direction dans ses prises de décision. »

« Tout est encore nouveau, la vitesse du jeu, le rythme, l’aspect physique »

Face à Anthony Edwards qu’il connait bien pour l’avoir déjà affronté sur le circuit AAU, Jalen Green a mis du temps à régler la mire sur son tir extérieur. Et, à vrai dire, il n’a jamais vraiment réussi à le faire, rentrant un seul et unique tir derrière l’arc, en deuxième mi-temps. Mais son pote Edwards (décidément très impliqué pour les Rockets au point de demander un temps-mort pour Stephen Silas) lui a tout de même filé un petit tuyau en plein match.

« Au début du match, rien ne fonctionnait pour nous et il m’a dit : ‘Commence à prendre tes tirs, commence à aller au cercle, commence à être agressif’. Et c’est ce que j’ai fait », révèle Jalen Green. « Je dois simplement faire de meilleures passes, de meilleures lectures. Mais ça va venir, je dois encore mettre tout ça en place. »

Dans le dur dès le premier match, Jalen Green sait que sa transition en NBA ne se fera pas du jour au lendemain. Et ne se fera pas sans heurt. Le Californien de naissance prend ce premier match raté avec philosophie. Et il lui en faudra toute la saison pour relativiser aussi bien ses hauts que ses bas.

« En arrivant dans une nouvelle ligue, il faut que tu te fasses ta propre expérience. Tout est encore nouveau, la vitesse du jeu, le rythme, l’aspect physique. Je ne veux pas me chercher d’excuse car j’ai eu quatre matchs de présaison déjà. Mais maintenant, c’est bien réel. Il faut que je m’habitue à ça et que je trouve mes repères sur le terrain. On est une équipe jeune. On est encore en train de mettre beaucoup de choses en place. Notre temps viendra. On finira par trouver notre rythme à un moment. De voir comment Anthony jouait bien, ça m’a montré qu’il y a encore de la marge de progression. »