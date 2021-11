Steve Kerr imagine un développement à la Kawhi Leonard pour Jonathan Kuminga

James Harden ne l’a pas vu venir. Le meneur des Nets venait de prendre le dessus sur Stephen Curry pour s’ouvrir la voie du cercle. Mais au moment de conclure, Jonathan Kuminga a surgi en second rideau pour rejeter avec autorité son « layup ». Son contre aurait sans doute eu les honneurs du Top 5 si le rookie avait pu conclure de l’autre côté du terrain après avoir réceptionné une passe dans le dos d’Andre Iguodala…

Le rookie, qui a disposé de son plus gros temps de jeu (7 points et 6 rebonds en 19 minutes) cette nuit face aux Nets, impressionne avec ce genre d’actions au-dessus du cercle. Il s’était déjà démarqué y a quelques jours contre les Bulls. Steve Kerr avait notamment apprécié son travail défensif sur DeMar DeRozan.

La comparaison avec les Spurs

Le coach n’est pas le seul à déceler un gros potentiel chez le joueur de 19 ans dans ce secteur. Draymond Green est également de cet avis. « Il peut défendre sur n’importe qui, aucun doute là-dessus. Il a la taille, la puissance, la vélocité et l’envergure. Il a en quelque sorte tout ce que vous voulez chez un défenseur. Il va devenir un sacré défenseur. Plus il va observer les préférences des adversaires, plus il va progresser. »

De façon plus générale, l’intérieur est persuadé que son coéquipier a « beaucoup à offrir » à cette équipe des Warriors. « S’il continue à jouer ainsi, et je n’ai aucun doute là-dessus, il deviendra plus intelligent et comprendra de plus en plus de choses », prédit l’ancien défenseur de l’année.

Le 7e choix de la dernière Draft fait parler de lui en ce moment alors qu’il n’était pas forcément attendu dans la rotation de Steve Kerr, en raison des aspirations de titre des Warriors cette saison. Mais le coach californien a visiblement une idée en tête avec son rookie et même un joueur à qui le comparer.

« Je pense beaucoup à Kawhi Leonard », cite le technicien. « Je crois que c’est une bonne comparaison pour ce qui est de la taille et de la puissance. J’ai beaucoup regardé Kawhi durant sa saison rookie et je me suis rappelé le contexte de l’époque à San Antonio. Kawhi évoluait avec Manu (Ginobili), (Tim Duncan) et Tony Parker donc il était la quatrième ou cinquième option. Je crois qu’il jouait 24 minutes par match, marquait 10 points et défendait. C’était le départ de ce qu’il est devenu. Donc c’est une bonne comparaison. »

Poser les fondations

Pour sa première saison en 2012, « The Klaw », d’abord utilisé pour ses qualités défensives, disposait effectivement de ce temps de jeu et ses 8 points de moyenne étaient quelque peu noyés au sein d’un effectif texan très dense. Ce qui est aujourd’hui le cas chez les Warriors qui ne manquent pas de ressources sur les ailes.

Ce sera encore plus vrai avec le retour de Klay Thompson et Steve Kerr admet d’ailleurs que Jonathan Kuminga ne jouera probablement pas autant que l’ancien joueur des Spurs, lorsqu’il était rookie. « Mais en termes de développement sur le long terme, c’est le moment idéal pour lui de poser les fondations » poursuit le coach.

Pour y arriver, le coach pousse le rookie à s’appuyer sur les tauliers locaux. « Il comprend, en jouant avec nous, qu’il faut s’en remettre à Steph et Draymond. Il n’est pas le point central mais il peut participer sans avoir à endosser la responsabilité de toutes les prises de décision. Et quand le moment est venu pour lui de prendre une décision, il fait simplement ce qu’il faut. Et c’est un excellent signe pour un jeune homme. »