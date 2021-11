Jonathan Kuminga a fait briller les yeux de ses coéquipiers et de son coach

Jonathan Kuminga admet lui-même que passer par les Santa Cruz Warriors, en G League, était une « super idée ». Le rookie a par exemple pu se familiariser avec les systèmes communs aux deux équipes. Idéal pour être « plus à l’aise » à l’étage supérieur.

Face aux Bulls cette nuit, il l’a été. Après un premier passage sans étincelle en première période, le rookie a profité du « garbage time » pour se relâcher en seconde période. L’ailier s’est montré avec plusieurs pénétrations particulièrement incisives.

On a pu avoir un bel aperçu de ses qualités athlétiques, de sa puissance et de sa vitesse balle en main. Il a notamment terminé deux actions en dunkant à deux mains, dont une attaque du cercle en prenant la ligne de fond. Alors sur le banc, Stephen Curry a sauté comme un cabri, allant même jusqu’à haranguer le Chase Center avec sa serviette en main.

« C’était vraiment enthousiasmant, qualifie son coach, Steve Kerr à propos de ces dunks. Il a vraiment mérité ses minutes. Il a fait un super entraînement la veille lors du quatre contre quatre disputé avec les jeunes. Son attitude et son approche au cours de la dernière semaine… il faut se rappeler qu’il a manqué trois semaines et la majeure partie du camp. Il nageait donc un peu à contre-courant et je pense que la semaine dernière, il a fait d’énormes progrès et nous voulions le récompenser. »

Impressionné par la qualité de passe de son rookie, le coach lui a ainsi offert un quart d’heure de jeu, son plus gros quota de minutes de la saison. Le temps d’inscrire 8 points à 4/6 aux tirs.

Une défense remarquée sur DeMar DeRozan

Le 7e choix de la dernière Draft n’est pas surpris d’avoir eu cette opportunité. Il dit connaître son rôle et « apprendre autant que possible offensivement et défensivement ». « Tant que l’entraîneur voit que je joue dur, que j’essaie de courir sur le terrain, que je reste prêt, je savais que les choses seraient assez claires », note le joueur, satisfait d’avoir posté ses premiers dunks « en tant que joueur NBA ».

Outre ses attaques du cercle, Jonathan Kuminga s’est également démarqué en défense, en s’occupant du cas DeMar DeRozan. « C’était le plus grand défi. C’est un joueur compliqué à défendre mais au final, je pense m’être bien débrouillé, surtout pour un rookie. »

Une version confirmée par son coach. « Hormis la première feinte à laquelle il a mordu, il a fait du bon travail. DeMar DeRozan est le genre de joueur qui doit mériter ses points. Il va marquer parce qu’il est très talentueux. On veut juste le rendre aussi inefficace que possible et je pense que Jonathan l’a fait. »