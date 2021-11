Une large victoire des Kings pour desserrer la pression autour de Luke Walton

S’incliner une cinquième fois de suite, qui plus est sur le parquet de l’une des plus faibles équipes de la ligue, aurait sérieusement commencé à faire tache. Les Kings ne sont finalement pas passés à côté de ce déplacement sur le parquet des Pistons, susceptible de les remettre dans la bonne direction.

Les Californiens ont fait l’écart dès le premier quart-temps (12-31) et ont réussi à maintenir ce confortable matelas d’une vingtaine de points jusqu’au bout. Avec à la clé un large succès (107-129) pour effacer cette série en cours de quatre défaites de rang.

« Il y a beaucoup de choses à apprécier par rapport à ce match, juge Luke Walton. Nos 32 passes décisives (ndlr : dont 26 pour la triplette De’Aaron Fox – Tyrese Haliburton – Davion Mitchell !), le fait d’avoir joué à notre rythme et d’avoir continué à avancer après notre bon départ. Lorsque vous êtes sportif professionnel, cela devient frustrant de perdre plusieurs matchs d’affilée, nous n’avons plus ça sur le dos. »

Certes, mais les Kings restent en convalescence avec un bilan toujours négatif (6 victoires – 8 défaites) qui leur permet d’occuper la 10e place à l’Ouest, synonyme de « play-in », et à une petite victoire des places qualificatives en playoffs.

Ne pas se laisser affecter par l’extérieur

« On a probablement disputés 10 ou 11 bons matches cette saison et deux matches qui ont été terribles. La victoire n’a pas toujours été au rendez-vous quand on en avait l’occasion, c’était une priorité ce soir », poursuit le coach, qui a renvoyé Marvin Bagley III au charbon (7 points en 18 minutes) face à une équipe réputée intéressée par l’intérieur.

Cette victoire permet surtout au coach de souffler. En amont de la rencontre, il était question de sa position de plus en plus inconfortable sur le banc des Kings. Interrogé sur ces bruits de couloir, l’ancien assistant de Steve Kerr préférait mettre en avant les progrès défensifs de son équipe, « bien meilleure » dans ce domaine comparé à la saison passée.

« Cette histoire de siège éjectable, c’est toujours la même chose, cela vient de l’extérieur. Construire quelque chose, c’est traverser des moments difficiles ensemble, continuer à travailler dur en équipe et c’est ce que nous faisons tous les jours », jurait le technicien.

Ce dernier peut compter sur le soutien de certains de ses meilleurs soldats, comme Richaun Holmes : « Peu importe le reste, on reste toujours soudés. On ne laissera jamais les bruits extérieurs affecter ce qui se passe dans les vestiaires. Le coach nous met dans les bonnes conditions, on le soutient. » « Il est le coach et le leader de notre équipe, donc on est derrière lui comme il est derrière nous », termine Tyrese Haliburton.