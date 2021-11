Les Pistons toujours sur la piste de Marvin Bagley III ?

Les Pistons semblaient déjà être l’équipe la plus intéressée par Marvin Bagley III la saison passée. Finalement, les discussions entre Sacramento et Detroit n’avaient pas abouti, la franchise du Michigan ne souhaitant en effet pas lâcher Saddiq Bey en échange du 2e choix de la Draft 2018.

Néanmoins, Marc Stein ainsi que The Athletic assurent que les Pistons gardent un oeil sur la situation de l’ailier fort, qui n’est plus dans la rotation de Luke Walton et aurait même refusé d’entrer en jeu récemment.

L’agent du joueur avait d’ailleurs poussé un coup de gueule il y a quelques semaines, sur la gestion de son cas par la franchise. À 22 ans, et même s’il a connu des problèmes physiques et que ses limites défensives sont connues, Marvin Bagley III veut avoir une chance de montrer qu’il peut avoir un impact en NBA.

Ce sera sans doute loin des Kings, sauf que Sacramento a jusqu’à présent trouvé les offres trop faibles pour se séparer de son joueur. The Athletic évoque ainsi simplement des deuxièmes tours de Draft, ce qui est évidemment très peu pour un récent 2e choix de Draft. Sauf que plus la situation dure, plus Marvin Bagley III végète sur le banc, et plus sa valeur diminue également. Et les Pistons pourraient donc le récupérer pour une bouchée de pain…